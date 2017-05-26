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  3. 26 Mayıs 2017 10:45

Araçlarına yazdıklarına bakın!

Arabaların arkalarına yazılan birbirinden ilginç yazıları sizler içinderledik. Aralarında gençlerin en mutlu günlerine damgasını vuran mutluluk mesajları da var...

Araçlarına yazdıklarına bakın!

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Araçlarına yazdıklarına bakın!

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Araçlarına yazdıklarına bakın!

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Araçlarına yazdıklarına bakın!

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