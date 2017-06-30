En talihsiz çift
Sıradan bir tatil fotoğrafı ABD'li çifti istemedikleri bir şekilde sosyal medyanın en popüler ikililerinden biri yaptı.
Eşiyle çıktığı tatilde çektiği bir karede arka plandaki üstsüz kişinin fotoğraftan çıkarılması için sosyal medyada photoshop bilenlerden yardım isteyen Ashley Guice hiç beklemediği bir tepki ile karşılaştı.
Çiftin yardım istediğinde bulunduğu kareyi photoshop'layan sosyal medya kullanıcıları talihsiz çifte yardım etmek yerine bu isteyi bir küresel bir şakaya dönüştürdü.