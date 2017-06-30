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  3. 30 Haziran 2017 09:15

En talihsiz çift

En talihsiz çift

Sıradan bir tatil fotoğrafı ABD'li çifti istemedikleri bir şekilde sosyal medyanın en popüler ikililerinden biri yaptı. 

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En talihsiz çift

Eşiyle çıktığı tatilde çektiği bir karede arka plandaki üstsüz kişinin fotoğraftan çıkarılması için sosyal medyada photoshop bilenlerden yardım isteyen Ashley Guice hiç beklemediği bir tepki ile karşılaştı.

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En talihsiz çift

Çiftin yardım istediğinde bulunduğu kareyi photoshop'layan sosyal medya kullanıcıları talihsiz çifte yardım etmek yerine bu isteyi bir küresel bir şakaya dönüştürdü.

 

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En talihsiz çift

Karelerden birinde son dönemde sosyal medya fenomenine dönüşen Nusret'de kendisine yer buldu. 

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