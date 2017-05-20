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  3. 20 Mayıs 2017 17:45

Kadınların intikamı

İngiltere'de akşam üstünü erkek arkadaşıyla romantik bir akşam geçirme planı yapan Natalie Weaver'in hayalleri, erkek arkadaşının uyuyakalmasıyla suya düştü.

Kadınların intikamı


Ancak genç kadının intikamı farklı oldu...



 

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Kadınların intikamı

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Kadınların intikamı

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Kadınların intikamı

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