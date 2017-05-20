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  3. 20 Mayıs 2017 17:31

Şakanın da böylesi!

Kimi intikam almak için, kimi de komik olduğundan bu acımasız şakalara başvuruyor. İşte acımasız mı yoksa eğlenceli mi tam olarak karar verilemeyen şakalar...

Şakanın da böylesi!

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Şakanın da böylesi!

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Şakanın da böylesi!

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Şakanın da böylesi!

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