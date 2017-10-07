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BAHÇELİ'DEN FLAŞ AÇIKLAMA: ''MHP SAYIN CUMHURBAŞKANI'NIN YANINDADIR''
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  3. 07 Ekim 2017 12:15

Sorumsuzluğun bu kadarı !

Günümüzde iş güvenliği her ne kadar önemsenmeye başlansa da, kötü örnekler de sürekli gelmeye devam ediyor.

Sorumsuzluğun bu kadarı !

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Sorumsuzluğun bu kadarı !

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Sorumsuzluğun bu kadarı !

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Sorumsuzluğun bu kadarı !

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