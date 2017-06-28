Tembellikte çığır açanlar



Dünyanın üçte biri 'tembel'



Yetişkin dünya nüfusunun üçte biri yeteri kadar hareket etmiyor. Sonuçları The Lancet dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bu "tembellik" yılda 5 milyon kişinin ölümüne neden oluyor.



