Tembellikte çığır açanlar
Dünyanın üçte biri 'tembel'
Yetişkin dünya nüfusunun üçte biri yeteri kadar hareket etmiyor. Sonuçları The Lancet dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bu "tembellik" yılda 5 milyon kişinin ölümüne neden oluyor.
Dünya çapındaki ölümlerin yaklaşık yüzde 10'u, hareketsiz yaşamın getirdiği hastalıklardan kaynaklanıyor.
15 yaş üstündeki her 10 kişiden 3'ü yeteri kadar hareket etmezken, 13-15 yaş aralığındaki çocukların ise beşte dördü fiziksel olarak yeterince aktif değil.