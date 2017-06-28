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  3. 28 Haziran 2017 09:05

Tembellikte çığır açanlar

Tembellikte çığır açanlar


Dünyanın üçte biri 'tembel'

Yetişkin dünya nüfusunun üçte biri yeteri kadar hareket etmiyor.  Sonuçları The Lancet dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, bu "tembellik" yılda 5 milyon kişinin ölümüne neden oluyor.

 

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Tembellikte çığır açanlar

Dünya çapındaki ölümlerin yaklaşık yüzde 10'u, hareketsiz yaşamın getirdiği hastalıklardan kaynaklanıyor. 
 

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Tembellikte çığır açanlar


15 yaş üstündeki her 10 kişiden 3'ü yeteri kadar hareket etmezken, 13-15 yaş aralığındaki çocukların ise beşte dördü fiziksel olarak yeterince aktif değil.

 

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Tembellikte çığır açanlar


Kalp damar hastalıklarının yüzde 6'sı, tip 2 şeker hastalığının yüzde 7'si, meme ve kalın bağırsak kanserlerinin yüzde 10'unda, hareketsiz yaşam etkili oluyor.

 

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