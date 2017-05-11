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  3. 11 Mayıs 2017 11:25

Yurdum insanından güzel anlar

Yurdum insanından güzel anlar

Yurdum insanı verdiği poz ve yaptığı işlerle kahkaha attırmaya devam ediyor.

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Yurdum insanından güzel anlar

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Yurdum insanından güzel anlar

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Yurdum insanından güzel anlar

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