SON DAKİKA
MEB'TEN VELİ VE ÖĞRENCİLERİN BEKLEDİĞİ AÇIKLAMA GELDİ
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 12 Mart 2020 19:46

1 milyon Euro'luk bu düğünü koronavirüs bile durduramadı!

Hayatını Şili'de sürdüren Hintli aile, Antalya'da ihtişamlı bir düğüne imza attı. Koronavirüsüne aldırmayan 300'ü aşkın davetli, 1 milyon avroya mal olan düğünün tadını çıkardı.

1 milyon Euro'luk bu düğünü koronavirüs bile durduramadı!

Hint düğünü organizasyonları yapan Inventum Global, gerçekleştirdiği düğünlerinden birisinin aile ve davetlilerinin geldiği Şili’de ekim ayından beri devam eden büyük halk ayaklanması, Suriye’de süren gerginlik ve tüm dünyada seyahat, havacılık, konaklama ve etkinlik sektörünü temelinden sarsan korona virüs salgınına rağmen doğru iletişim ile düğünleri Antalya’ya getirmeyi başardı.

1/ 10
1 milyon Euro'luk bu düğünü koronavirüs bile durduramadı!

Titanic Mardan Palace’da gerçekleşen düğünde yaklaşık 350 kişilik misafirin Şili’den getirildiği düğün için çok özel dekor ve etkinlikler hazırlandı. 4 gün 3 gece sürecek düğün için Uttamchandani ve Adwani aileleri hiçbir masraftan kaçınmadı.

2/ 10
1 milyon Euro'luk bu düğünü koronavirüs bile durduramadı!

Gelin Roshni Uttamchandani farklı seremonilerde giyeceği kıyafetleri, makyöz, stil danışmanı, yardımcılarından oluşan ekibi ile özel uçakla Antalya’ya geldi.

3/ 10
1 milyon Euro'luk bu düğünü koronavirüs bile durduramadı!

Inventum Global kurucu ortağı Bünyat Özpak yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

4/ 10
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM