1 milyon Euro'luk bu düğünü koronavirüs bile durduramadı!

Hint düğünü organizasyonları yapan Inventum Global, gerçekleştirdiği düğünlerinden birisinin aile ve davetlilerinin geldiği Şili’de ekim ayından beri devam eden büyük halk ayaklanması, Suriye’de süren gerginlik ve tüm dünyada seyahat, havacılık, konaklama ve etkinlik sektörünü temelinden sarsan korona virüs salgınına rağmen doğru iletişim ile düğünleri Antalya’ya getirmeyi başardı.



