1 milyon Euro'luk bu düğünü koronavirüs bile durduramadı!
Hayatını Şili'de sürdüren Hintli aile, Antalya'da ihtişamlı bir düğüne imza attı. Koronavirüsüne aldırmayan 300'ü aşkın davetli, 1 milyon avroya mal olan düğünün tadını çıkardı.
Hint düğünü organizasyonları yapan Inventum Global, gerçekleştirdiği düğünlerinden birisinin aile ve davetlilerinin geldiği Şili’de ekim ayından beri devam eden büyük halk ayaklanması, Suriye’de süren gerginlik ve tüm dünyada seyahat, havacılık, konaklama ve etkinlik sektörünü temelinden sarsan korona virüs salgınına rağmen doğru iletişim ile düğünleri Antalya’ya getirmeyi başardı.
Titanic Mardan Palace’da gerçekleşen düğünde yaklaşık 350 kişilik misafirin Şili’den getirildiği düğün için çok özel dekor ve etkinlikler hazırlandı. 4 gün 3 gece sürecek düğün için Uttamchandani ve Adwani aileleri hiçbir masraftan kaçınmadı.
Gelin Roshni Uttamchandani farklı seremonilerde giyeceği kıyafetleri, makyöz, stil danışmanı, yardımcılarından oluşan ekibi ile özel uçakla Antalya’ya geldi.