1 yıl sürdü, 15 dakikada bitti: İşte ünlülerin dramatik boşanma hikayeleri

Ünlü camiasında olan hemen hemen her isim özel hayatı ile gündeme geliyor. Bazı ünlüler her ne kadar özel hayatını gözlerden uzak yaşamak istese de bir şekilde gözler önüne serilebiliyor. Ünlülerin evlilik hikayelerinde kimileri yıllarca aşk yaşayıp tek celsede boşanırken, kimi evlilikler yıldırım hızıyla başlayıp aynı hızla sona erebiliyor. Peki hangi ünlüler boşandı, ne kadar evli kaldı? Ünlülerin evlilik ve boşanma hikayeleri...

1)URAZ KAYGILAROĞLU - MELİS İŞİTEN

Uraz ve Melis çifti aralarındaki aşkı sosyal medya hesaplarında paylaşımlarda bulunarak güzel sözlerle dile getirmeyi ihmal etmiyorlardı. Çift 2014 yılında nikah masasına oturdu. 2016 yılında Ada Kaygılaroğlu adında bir kızları dünyaya gelmişti.

2019 yılında Melis Kaygılaroğlu sosyal medya hesabından eşi ile çekildiği bir fotoğrafın altına "Kelimeleri bulmak zor. Ama yolculuğumuzun başlangıcına ortak olan sizleri bitişinden haberdar etmeyi bir borç bilirim." şeklinde yazarak boşanacaklarını belirtti.