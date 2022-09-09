1 yıl sürdü, 15 dakikada bitti: İşte ünlülerin dramatik boşanma hikayeleri
Ünlü oyuncu, şarkıcı ve pek çok ismin hem evlilik hem de boşanma haberleri gündeme geliyor. İşte magazin dünyasına bomba gibi düşen boşanma hikayeleri.
Ünlü camiasında olan hemen hemen her isim özel hayatı ile gündeme geliyor. Bazı ünlüler her ne kadar özel hayatını gözlerden uzak yaşamak istese de bir şekilde gözler önüne serilebiliyor. Ünlülerin evlilik hikayelerinde kimileri yıllarca aşk yaşayıp tek celsede boşanırken, kimi evlilikler yıldırım hızıyla başlayıp aynı hızla sona erebiliyor. Peki hangi ünlüler boşandı, ne kadar evli kaldı? Ünlülerin evlilik ve boşanma hikayeleri...
1)URAZ KAYGILAROĞLU - MELİS İŞİTEN
Uraz ve Melis çifti aralarındaki aşkı sosyal medya hesaplarında paylaşımlarda bulunarak güzel sözlerle dile getirmeyi ihmal etmiyorlardı. Çift 2014 yılında nikah masasına oturdu. 2016 yılında Ada Kaygılaroğlu adında bir kızları dünyaya gelmişti.
2019 yılında Melis Kaygılaroğlu sosyal medya hesabından eşi ile çekildiği bir fotoğrafın altına "Kelimeleri bulmak zor. Ama yolculuğumuzun başlangıcına ortak olan sizleri bitişinden haberdar etmeyi bir borç bilirim." şeklinde yazarak boşanacaklarını belirtti.
2)GİZEM GÜVEN - CANER TURP
Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven 10 yıllık sevgilisi futbolcu Caner Turp ile 2020 yılında dünyaevine girip 2022 yılında aldıkları boşanma kararıyla oldukça şaşırtmıştı.
Güven, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Bir süredir evliliğimizle ilgili yaşadığımız fikir ayrılıklarını çözüme ulaştıramadığımız için karşılıklı konuşup anlaşarak, saygı çerçevesi içinde ayrılık kararı aldığımızı sizlerle paylaşmayı uygun gördük. Evliliğimizi bitirmiş olsak da, geçmişimize ve birbirimize olan olan saygımız baki kalacaktır. Dolayısıyla bizler ve ailelerimiz bu zorlu süreci atlatırken, konu ile alakalı olarak hassasiyetlerinizi rica ediyor ve gizliliğimize saygı göstermenizi bekliyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullanmıştı.
3) MERVE DİZDAR - GÜRHAN ALTUNDAŞLAR
2018 yılında evlenen oyunucu Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşlar 2021 yılında boşanma kararı almıştı. Son günlerde çıkan haberlerde Gürhan Altundaşar ile biten evliliği hakkında da konuşan Merve Dizdar, "Ünlü oldu ayrıldı' dediler. Gürhan şu hayatta en güvendiğim insanlardan biri" ifadesini kullandı.
4) SELİN CİĞERCİ - GÖKHAN ÇIRA
Şarkıcı ve güzellik markası sahibi Selin Ciğerci 2019 yılında eski futbolcu ve iş insanı Gökhan Çıra ile 2019 yılında şaşaalı bir düğün yapmışlardı. 2021 yılında beklenmedik bir şekilde boşanan çift 2022 yılında 2. kez evlenip aynı yıl içinde tekrar boşandılar