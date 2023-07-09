10 Temmuz haftası burç yorumları

Yaklaşmakta olan Satürn-Mars karşıtlığı bu hafta ve gelecek hafta yoğun etki gösterebilir. Yükselen fiziksel enerjiniz var, ancak buna karşın bir otoritenin sizi ve enerjinizi kısıtlamak istemesi gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Baba ile fikir ayrılığı, enerjinin nasıl kullanılacağını bilememek, diğer kişilerle gittikçe sertleşme eğilimindeki görüş ayrılıkları ve geçimsizliklerin habercisidir. Her ne kadar kare açılar kadar ters bir açı olmasa bile, yine de artan enerjiyi verimli kullanmak, diğerleri ile uzlaşma yolu aramak, dengeleri korumak, inatçılık yapmamak ve anlayışlı olmak gerekir. Güneş’in Chiron karesi; hafta boyunca, eskiden kalan acı, üzüntü ya da sağlık sorunlarını canlandırabilir. Bu konu baba ya da yönetici kişilerle ilgili de olabilir. Bunun için klasik tıbbın yanında, yeni ve sıradışı iyileştirici yöntemler kullanmak ve bunu diğerlerine de öğretmek yararlı olur.