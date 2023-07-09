10 Temmuz haftası burç yorumları
10 Temmuz haftası için burçları yorumlayan Haber3.com yazarı Levent Gözaçan yeni hafta için "iyi haber"i verdi. İşte 10 Temmuz haftası burç yorumları...
Gökyüzündeki olumsuz bir yerleşim, çoğu zaman diğerlerinden daha önemli ve etkilidir. Olumlu açıların da önüne geçebilir. Bunlara dikkat edilmesi gerektiği için astrologlar genelde olumsuz yerleşimlere daha çok ağırlık verirler. Gökyüzünde olumlu etki veren yerleşimlerin çoğunlukta olması daha azdır. Çünkü, bir bardak temiz suya, bir damla kirli su düşse, o su artık içilmez olur. Bu yüzden insanoğlu sürekli iyiyi aramalı, hızlı kararlar vermemeli, diğerleri ile anlaşma ve uzlaşma yoluna gitmelidir.
Yaklaşmakta olan Satürn-Mars karşıtlığı bu hafta ve gelecek hafta yoğun etki gösterebilir. Yükselen fiziksel enerjiniz var, ancak buna karşın bir otoritenin sizi ve enerjinizi kısıtlamak istemesi gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Baba ile fikir ayrılığı, enerjinin nasıl kullanılacağını bilememek, diğer kişilerle gittikçe sertleşme eğilimindeki görüş ayrılıkları ve geçimsizliklerin habercisidir. Her ne kadar kare açılar kadar ters bir açı olmasa bile, yine de artan enerjiyi verimli kullanmak, diğerleri ile uzlaşma yolu aramak, dengeleri korumak, inatçılık yapmamak ve anlayışlı olmak gerekir. Güneş’in Chiron karesi; hafta boyunca, eskiden kalan acı, üzüntü ya da sağlık sorunlarını canlandırabilir. Bu konu baba ya da yönetici kişilerle ilgili de olabilir. Bunun için klasik tıbbın yanında, yeni ve sıradışı iyileştirici yöntemler kullanmak ve bunu diğerlerine de öğretmek yararlı olur.
İyi haber; tatlı söz söyleme, huzur veren yazılı, sözlü görüşmeler, mutlu eden anlaşmalar, duygusal ve barışçı iletişimler ya da yaratıcı yazarlık ve sanat çalışmaları gibi alanlarda kendinizi iyi hissedebileceğiniz zamandır. Yeni bir ruhsal öğretiye başlamak için de doğru zamandır.
YÜKSELEN KOÇ: Haftanın yoğun gündemi; ev, aile, aile büyükleri, doğup büyüdüğünüz yerler, vatan, çocukluk anıları ya da aile yadigarları hakkında devam ediyor. Aile içinde; huzur veren, barışçı, yumuşak kalpli ve tatlı dilli görüşmeler ya da anlaşmalar yapabilirsiniz. Eğlence yaşamınız, kişisel zevkleriniz, çocuklar ya da flörtleşme arayışlarınız için diğerleri ile ve bir olasılık da baba ya da bir yönetici ile fikir ayrılıkları yaşama olasılığı vardır. Bu konu, eskiden kalan bir anlaşmazlığı gündeme getirip can sıkabilir. Durumu fazla germeden, yüksek enerjinizi daha verimli ve yapıcı yönde kullansanız iyi olur. Çünkü inatlaşmalar kopma getirir. Aile ile bağlantılı eski bir üzüntü ya da sağlık sorunu yeniden canlanabilir. Para kazanma konusunda yenilikler ve meslekte köklü değişim fırsatları ile karşılaşabileceğiniz zamandır.