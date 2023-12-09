11 Aralık haftası burç yorumları

YÜKSELEN KOÇ: Haftanın ağırlıklı konuları; yabancılar, yabancı ülkeler, uzaktakiler, hukuk, adalet, yüksek eğitimler ya da büyük planlar hakkındadır. Bu konularda yeni bir şeyler yapma, planlama ya da adımlar atma isteği duyabilirsiniz. Bunlar genel sağlığınıza, eski üzüntülere ve yaşam tarzınıza iyi gelecektir. Ancak dikkat, bu konular; dinsel inançlara, soyut alana, gizli saklı işler, ilişkiler, alkol alışkanlığı ya da gizli düşmanlarınız ile zararlı bir bağlantı içindedir. Gizli saklı ve bulanık olmak yerine, gerçekçi, açık ve net olmak daha iyidir. Meslek ve kariyerdeki önemli bir değişim, beklenmedik para kaybına neden olabilir. Başkalarına ait ya da ortaklı olan paranın kullanımı için yaratıcı zekanızı kullanabilirsiniz. Eğer para konusunda diğerleri ile fikir ayrılığına düşerseniz, daha uyumlu olmalısınız.