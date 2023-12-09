11 Aralık haftası burç yorumları
Haber3.com yazarı ünlü astrolog Levent Gözaçan yazdı: 11 Aralık haftası burç yorumları: Yeniay haftasında yeni başlangıçlar gündemde olacak...
Bu hafta, Yeniay oluşumu ve geçen haftadan devam eden Güneş-Neptün karesi hariç, önceki haftaların sert göksel yerleşimleri güçlerini kaybettiler. Göksel yerleşimlerin hazırladıkları sahneler, bizler için sınav yeridir. Herkes kendi bilincine göre bunlara yanıtlar verir. Başarısız kaldığınız sınavlarla KESİNLİKLE yeniden karşılaşacağınızı unutmayın. Çünkü bilincin gelişimi ve evrenin işleyişi böyledir. Bu haftanın genel sınavı, Yeniay ve Güneş-Neptün kare açısıdır.
Çarşamba gece yarısından sonraki ilk saatlerde Yeniay’ın; başlangıçlar yapma, yeni adımlar atma ve yeni düşüncelerin filizlenmesi gibi etkileri, haftanın genelinde yaygın olacak. Yay burcunun canlılığı ile atacağınız büyüme, genişleme ya da gelişme adımları coşkulu olabilir.
Eskiden kalan acı, yara ve üzüntülerinize bu iyi gelecektir. Burada birkaç sıkıntı da olabilir. Yenileşmeye gitmek için bazı eskimiş olanları geride bırakma gereği ortaya çıkabilir. Ayrıca, Neptün’ün kafa karıştırıcı, sisli ve bulanık durumlar yaratan etkileri de var. Bu yüzden; yalan, dolan, aldatma, aldatılma, sahte spiritüel işlerin açığa çıkması, alkol ve benzerlerinin zararları ya da beklentilerdeki düş kırıklığına karşı; daha gerçekçi, açık, net ve somut olan şeylere yönelmelisiniz. Ayrıca, Pallas-Venüs kavuşumu olumlu yönde yaratıcı zekanızı harekete geçirecektir. Ancak tartışma ya da fikir ayrılıklarında, ipi geren taraf değil, yapıcı taraf olma koşulu vardır.
YÜKSELEN KOÇ: Haftanın ağırlıklı konuları; yabancılar, yabancı ülkeler, uzaktakiler, hukuk, adalet, yüksek eğitimler ya da büyük planlar hakkındadır. Bu konularda yeni bir şeyler yapma, planlama ya da adımlar atma isteği duyabilirsiniz. Bunlar genel sağlığınıza, eski üzüntülere ve yaşam tarzınıza iyi gelecektir. Ancak dikkat, bu konular; dinsel inançlara, soyut alana, gizli saklı işler, ilişkiler, alkol alışkanlığı ya da gizli düşmanlarınız ile zararlı bir bağlantı içindedir. Gizli saklı ve bulanık olmak yerine, gerçekçi, açık ve net olmak daha iyidir. Meslek ve kariyerdeki önemli bir değişim, beklenmedik para kaybına neden olabilir. Başkalarına ait ya da ortaklı olan paranın kullanımı için yaratıcı zekanızı kullanabilirsiniz. Eğer para konusunda diğerleri ile fikir ayrılığına düşerseniz, daha uyumlu olmalısınız.