12 yeni film vizyonda... İşte sinemada haftanın filmleri

Merhamet Hikayeleri

Tür: Dram

Yönetmen: Yorgos Lanthimos

Oyuncular: Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe

"Merhamet Hikayeleri", kendi hayatının kontrolünü ele geçirmeye çalışan, seçeneği olmayan bir adamı; denizde kaybolan karısının geri döndüğünü ve farklı biri gibi göründüğünü fark eden bir polis memurunu ve kaderinde olağanüstü bir ruhani lider olacak, özel yeteneklere sahip birini bulmaya kararlı bir kadını konu alıyor.