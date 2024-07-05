12 yeni film vizyonda... İşte sinemada haftanın filmleri
Bugün itibariyle Türkiye genelindeki tüm sinema salonlarında tam 12 film birden vizyona girdi. İşte 5 Temmuz Cuma gününden itibaren vizyona giren filmler...
Çılgın Hırsız 4
Tür: Macera, Animasyon, Komedi
Yönetmen: Patrick Delage, Chris Renaud
Oyuncular: Steve Carell, Kristen Wiig, Pierre Coffin
"Çılgın Hırsız 4", Gru ve sadık hizmetkarları Minyonlarını yeni maceralarını konu ediyor.
Horizon: An American Saga Chapter 1
Tür: Dram, Western
Yönetmen: Kevin Costner
Oyuncular: Kevin Costner, Sienna Miller, Sam Worthington
"Horizon: An American Saga Chapter 1", İç Savaş'tan önce ve sonrasında 15 yıllık bir süreci kapsıyor. Batı'ya genişleme, doğal unsurlardan bu topraklarda yaşayan yerli halklarla etkileşimlere ve bu toprakları kolonileştirmeye çalışanların acımasız kararlılığına kadar birçok zorlukla doludur.
Merhamet Hikayeleri
Tür: Dram
Yönetmen: Yorgos Lanthimos
Oyuncular: Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe
"Merhamet Hikayeleri", kendi hayatının kontrolünü ele geçirmeye çalışan, seçeneği olmayan bir adamı; denizde kaybolan karısının geri döndüğünü ve farklı biri gibi göründüğünü fark eden bir polis memurunu ve kaderinde olağanüstü bir ruhani lider olacak, özel yeteneklere sahip birini bulmaya kararlı bir kadını konu alıyor.
Kum Zambağı
Tür: Dram
Yönetmen: Mehmet Demir Yılmaz
Oyuncular: Özge Borak, Mert Turak, Orhan Kılıç
"Kum Zambağı", Yunus ile karısı Afife’nin hüzünlü hikayesini konu ediyor.