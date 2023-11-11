13 Kasım haftası burç yorumları

Başlangıçta; Balık evi ile Akrep evinin konuları arasında, birbirini destekleyen barışçı, soyut kavramlar, duygular, sezgiler ya da sanatsal yaratıcılık size huzur verebilir. Ancak yine de dikkatli olmalısınız. Gizemli, riskli, tehlikeli, yer altı konulara, suça yönelmeye ve soyut kavramlara çok güvenmeyin. Çünkü ileri harekete geçen Satürn, bu hafta ve gelecek hafta boyunca; sizi pembe düşlerden uyandırıp, acı gerçeklerle yüzleştirmek için hazırda bekliyor. Ayrıca Uranüs; atacağınız adımlar için düşünmeden ve hızlı hareket etmeyin, yoksa beklenmedik bir kaza ya da yaralanma olabilir diyor. Bunların dışında, duygusal ya da cinsel yakınlaşmalar için uygun zaman olduğunu söyleyebilirim.

Şunu da hiçbir zaman unutmamalısınız..! Göksel yerleşimler bizim yerimize karar vermezler. Etkilenmenin düzeyini belirleyen şeyler; sizin hak ettikleriniz, karmanızdan gelenler, verdiğiniz kararlar ve yapacağınız seçimlerdir.