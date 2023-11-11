13 Kasım haftası burç yorumları
Haber3.com yazarı Levent Gözaçan yazdı: 13 Kasım haftası burç yorumları: Yeniay fazına başlıyoruz... Yeni planlar, yenilik düşünceleri, yeni hevesler ve yeni başlangıçlar...
Yeniay zamanlarında; yeni planlar, yenilik düşünceleri, yeni hevesler ve yeni başlangıçlar yapma isteği belirgin olarak ortaya çıkar. Bunlar çoğunlukla, doğum haritanızdaki Akrep burcunun durduğu evin konularında; duygusal, sezgisel ve cinsel dürtüleri harekete geçirecek. Kendinizi yenileşmeye, yeni adımlar atmaya, risk almaya ve yeni girişimler yapmaya hazır hissedebilirsiniz. Özellikle sabit burçların (Akrep, Kova, Boğa, Aslan) 15 ile 25 dereceleri arasında doğanlar daha çok etkilenebilir.
Başlangıçta; Balık evi ile Akrep evinin konuları arasında, birbirini destekleyen barışçı, soyut kavramlar, duygular, sezgiler ya da sanatsal yaratıcılık size huzur verebilir. Ancak yine de dikkatli olmalısınız. Gizemli, riskli, tehlikeli, yer altı konulara, suça yönelmeye ve soyut kavramlara çok güvenmeyin. Çünkü ileri harekete geçen Satürn, bu hafta ve gelecek hafta boyunca; sizi pembe düşlerden uyandırıp, acı gerçeklerle yüzleştirmek için hazırda bekliyor. Ayrıca Uranüs; atacağınız adımlar için düşünmeden ve hızlı hareket etmeyin, yoksa beklenmedik bir kaza ya da yaralanma olabilir diyor. Bunların dışında, duygusal ya da cinsel yakınlaşmalar için uygun zaman olduğunu söyleyebilirim.
Şunu da hiçbir zaman unutmamalısınız..! Göksel yerleşimler bizim yerimize karar vermezler. Etkilenmenin düzeyini belirleyen şeyler; sizin hak ettikleriniz, karmanızdan gelenler, verdiğiniz kararlar ve yapacağınız seçimlerdir.
YÜKSELEN KOÇ: Bu haftanın ağırlıklı konuları; miras, vergi, sigorta, ortaklı para, eşinize ya da başkalarına ait para, gizemli ve ölüm ötesi konular, yükselen sezgiler ve cinselliktir. Bu konularda yeni planlar, adımlar ve girişimler yapmak isteyeceksiniz. Ancak dikkatli olmalısınız. Başlangıçta; sanatçı yaratıcılık, soyut kavramlar, gizli yetenekler, cinsel dürtüler ya da gizli yakınlaşmalar ana konularla birlikte çalışacak. Ancak devamında ve 2 hafta boyunca, bu ana konularda gerçeğin iplerini elinizden bırakmamalısınız. Aksi durumda, Satürn sizi acı gerçeklerle karşılaştırır. Ayrıca, para konusunda diğer kişilerle anlaşmazlık ya da çekişme olabilir. Şaşırtıcı ve farklı düşüncelerle karşılaştığınızda, uyumlu olmakta yarar vardır. Meslekten biri ya da yönetici olan bir kişiyle, yeni bir duygusal ya da cinsel yakınlaşma gündeme gelebilir.
YÜKSELEN BOĞA: Bu hafta sizin için ağırlıklı konular; eş, sevgili, ortak gibi kendinize en yakın bulduğunuz kişi hakkındadır. Bununla ilgili olarak, bir yenileşmeye gitmek isteyebilirsiniz. Belki de yeni adımlar atmak için bir planlama yapabilirsiniz. Ancak dikkatli olmalısınız. Başlangıçta, sosyal arkadaşlık gruplarından tanıdığınız kişiler, bu ana konularda sizin yaratıcı ve barışçı duygularınızı harekete geçirecek. Ancak bu konularda, duygu ve sezgilerinizle adım atmak istediğiniz için gerçeklerden uzaklaşma tehlikesi vardır. Eğer sisli ve pembe düş dünyasında kendinizi kaybederseniz, Satürn sizi sert biçimde uyarabilir. Ayrıca, ana konularınızla ilgili olarak, beklenmedik, şaşırtıcı ve hızlı kararlar vermekten kaçının. Yabancılar ya da uzaktakilerle ilgili yeni bir duygusal ya da cinsel bir yakınlaşma, günlük yaşamınızda sizi mutlu edecek gibi görünüyor.