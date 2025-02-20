14 Şubat ilanı nedeniyle ev hapsi verilen Merve Taşkın'dan elektronik kelepçe paylaşımı

Sosyal medya hesabından bir ilan yayınlayan Merve Taşkın, 14 Şubat'ta yalnız olanlar için ücret karşılığında birlikte bir akşam yemeği teklif etti. Merve Taşkın 4 maddelik ilanında kendisini "konuşkan, güzel ve zeki" olarak tanımlarken sevgililer gününde birlikte akşam yemeği için 400 bin TL ücret talep etti. Taşkın'ın ayrıca paylaşımında "Pazarlık Yoktur" yazması da dikkat çekti.