14 Şubat ilanı nedeniyle ev hapsi verilen Merve Taşkın'dan elektronik kelepçe paylaşımı
Daha önce "müstehcenlik soruşturması" kapsamında mahkemelik olan ve 14 Şubat Sevgililer Günü için yayınladığı 400 bin TL'lik ilan nedeniyle gözaltına alınarak ve ev hapsi cezasına çarptırılan sosyal medya fenomeni Merve Taşkın ayağına takılan elektronik kelepçeyle paylaştığı fotoğrafıyla kendisini CİMER'e şikayet edenlere seslendi.
Türkiye'nin Onlyfans modeli olan ve daha önce müstehcen paylaşımları nedeniyle yargılanarak beraat eden sosyal medya fenomeni Merve Taşkın "14 Şubat Sevgililer Günü" ilanıyla ortalığı karıştırmıştı.
Sosyal medya hesabından bir ilan yayınlayan Merve Taşkın, 14 Şubat'ta yalnız olanlar için ücret karşılığında birlikte bir akşam yemeği teklif etti. Merve Taşkın 4 maddelik ilanında kendisini "konuşkan, güzel ve zeki" olarak tanımlarken sevgililer gününde birlikte akşam yemeği için 400 bin TL ücret talep etti. Taşkın'ın ayrıca paylaşımında "Pazarlık Yoktur" yazması da dikkat çekti.
Merve Taşkın paylaşımında şu ifadelere yer verdi.
14 Şubat'ta yalnız olanlara “akşam yemeği” için kız arkadaş olabilirim
-Ücret: 400.000₺
-Özelliklerim:
1-) Konuşkanım, bolca sohbet edebiliriz
2-) Güzelim, dışarıya benimle iyi bir imaj oluşturabilirsin
3-) Türkiye’de tanınıyorum, kendi içinde egonu tatmin edebilirsin
4-) Beklediğinden daha zekiyim bol bol şaşıracaksın
Bonus: Manipülasyon yetenehim fazladır dikkat et aşık olma
Bonus2: Herhangi bir konuda motivasyona ihtiyacın varsa bu konuda da baya iyiyimdir
Bonus3: Mütevaziyimdir
Bu ilanın ardından Merve Taşkın, 'müstehcenlik' suçundan İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı ve Merve Taşkın hakkında, "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.