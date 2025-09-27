14 yıllık evliliği tek celsede biten Yasemin Ergene ''boşanmak yaramış'' dedirtti

Oyuncu Yasemin Özilhan ile iş insanı İzzet Özilhan, 3 Eylül’de anlaşmalı olarak boşanmıştı. Biten 14 yıllık evliliklerinin ardından Yasemin Özilhan eski soyadı olan Ergene'ye geri dönerek ilk iş olarak sosyal medya hesaplarındaki adını Yasemin Ergene olarak değiştirmişti.