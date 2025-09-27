  1. Anasayfa
  4. 14 yıllık evliliği tek celsede biten Yasemin Ergene ''boşanmak yaramış'' dedirtti!

Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle hafızalara kazınan Yasemin Ergene, 14 yıllık hayat arkadaşı İzzet Özilhan'dan boşandıktan sonra sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

Oyuncu Yasemin Özilhan ile iş insanı İzzet Özilhan, 3 Eylül’de anlaşmalı olarak boşanmıştı. Biten 14 yıllık evliliklerinin ardından Yasemin Özilhan eski soyadı olan Ergene'ye geri dönerek ilk iş olarak sosyal medya hesaplarındaki adını Yasemin Ergene olarak değiştirmişti. 

Boşanma sonrası bir açıklama yapan Yasemin Ergene ihanet iddialarını net bir dille yalanlayarak eski eşiyle ilişkisini kızları için ortak bir anlayışla ve uyum içinde sürdüreceğini söylemişti.

“Doktorlar” dizisiyle şöhrete kavuşan ve evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Özilhan, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. 

40 yaşındaki Yasemin Özilhan sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımlardaki şık ve iddialı tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

