145 bin TL'lik sakal !
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, önceki gün Akmerkez’deydi. İmirzalıoğlu çekimleri yazın başlayacak dizide Fatih Sultan Mehmet’i oynayacak. Rolü için sakal bırakan İmirzalıoğlu bölüm başına 145 bin TL alacak.
Kenan İmirzalıoğlu çekimleri yazın başlayacak dizide Fatih Sultan Mehmet’i oynayacak. Rolü için sakal bırakıyor. Kenan ‘bölüm başına 145 bin TL alacak.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Kenan İmirzalıoğlu, geçen günlerde 'İstanbullu Gelin' ve 'Vatanım Sensin' gibi projelerin de yapımcısı olan O3 Medya ile anlaşmıştı.
Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni projesi, Osmanlı tarihinin bir bölümünü anlatacak bir dizi olacak. 42 yaşındaki oyuncu yeni rolünde Fatih Sultan Mehmet’i canlandıracak.