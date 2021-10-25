15 aylık eşinden ayrılan Ezgi Avcı, nedenini açıkladı
Miss Turkey 2013 üçüncüsü Ezgi Avcı ile Karadağlı basketbolcu Nemanja Djurisic'in 15 aylık evliliği tek celsede bitti. Avcı, ayrılık nedenini canlı yayında açıkladı.
Miss Turkey 2013 üçüncüsü Ezgi Avcı, 2. Sayfa programına konuk oldu, sunucuların "Nemanja Djurisic ile evliliğiniz neden bitti?" sorusuna yanıt verdi.
Ünlü sunucu, Karadağlı basketbolcu ile boşanma nedenlerini şöyle açıkladı: "Her şey güzeldi. Flört, nişan ve evlilik olarak 4.5 yıllık ilişkimizi dört farklı ülkede geçirdik. Dsusiric nereye transfer olursa hayatımızı orada kurduk.
"HAKİKATEN ÇOK UÇTUM" "
Bir yıl Almanya, bir yıl Belçika, bir yıl İspanya, bir yıl da Türkiye'de geçirdik. O kendi sezonuna adapte, maçlarına gidiyor. Ben aynı zamanda burada hayat amacımı gerçekleştirmeye çalışıyorum..."
"Bunun için okudum, bunun için emek verdim. Beni mutlu edecek işi yapmam lazım. Dolayısıyla ben de sürekli seyahat halindeydim, hakikaten çok uçtum..."