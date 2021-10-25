15 aylık eşinden ayrılan Ezgi Avcı, nedenini açıkladı

"HAKİKATEN ÇOK UÇTUM" "

Bir yıl Almanya, bir yıl Belçika, bir yıl İspanya, bir yıl da Türkiye'de geçirdik. O kendi sezonuna adapte, maçlarına gidiyor. Ben aynı zamanda burada hayat amacımı gerçekleştirmeye çalışıyorum..."