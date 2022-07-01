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17 kilo veren Ufuk Özkan bambaşka biri oldu

Geniş Aile dizisinin Cevahir'i Ufuk Özkan, yeni bir proje için 17 kilo verdi. Ünlü oyuncunun son hali görenleri şaşırttı.

17 kilo veren Ufuk Özkan bambaşka biri oldu - Resim: 1

Bir döneme damgasını vuran komedi dizisi Geniş Aile'de canlandırdığı Cevahir karakteriyle gönüllere taht kuran Ufuk Özkan, yeni projesi için sıkı diyete başladı. 

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17 kilo veren Ufuk Özkan bambaşka biri oldu - Resim: 2

Beslenme uzmanı eşliğinde diyet yapan Özkan tamı tamına 17 kilo verdi. 

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17 kilo veren Ufuk Özkan bambaşka biri oldu - Resim: 3

Ünlü oyuncu yeni imajı ile sevenlerinden tam not aldı. 

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17 kilo veren Ufuk Özkan bambaşka biri oldu - Resim: 4

Özkan konuları tamamen birbirinden farklı iki projede mafya babası Ali ve sevgilisine evlenme teklifi eden beyaz yakalı Tankut karakterleriyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. 

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