18 Şubat reyting sonuçları açıklandı: Yeraltı dizisi Eşref Rüya'yı tahtından etti
18 Şubat Çarşamba akşamı ekranlarda devlerin yarışı vardı. NOW TV'nin iddialı dizisi Yeraltı, Kanal D’nin Eşref Rüya’sını geride bırakarak reytinglerde zirveye oturdu. İşte 18 Şubat 2026 reyting sıralaması...
Televizyon ekranlarında Çarşamba gecesi rekabeti zirveye taşındı. 18 Şubat akşamı yayınlanan yeni bölümlerle birlikte izleyicinin tercihleri netleşti. NOW TV, Kanal D, Star TV ve ATV arasındaki kıyasıya mücadelede bu hafta dengeler değişti.
Yeraltı zirveye oturdu
Gecenin en dikkat çeken başarısı NOW TV'den geldi. Yeraltı dizisi, hem Total hem de AB grubunda rakiplerini geride bırakarak günün en çok izlenen yapımı oldu. Dizinin özeti bile listenin üst sıralarında yer aldığı görüldü.
Erşef Rüya ve Sahipsizler takipte
Kanal D’nin iddialı yapımı Eşref Rüya, her iki kategoride de ikinci sıraya yerleşerek gücünü korudu. Star TV’nin Sahipsizler dizisi ise özellikle Total izleyicisinde üçüncülüğe yerleşerek çarşamba rekabetine "ben de varım" dedi.
Müge Anlı ve Esra Erol ilk 5'te
Yıllardır zirve ortağı olan Kuruluş Osman, bu hafta listenin biraz daha gerisinde kaldı. Gündüz kuşağında ise Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da, Prime Time yapımlarını zorlayarak ilk 5 içerisindeki yerlerini sağlamlaştırdı.