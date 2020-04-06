SON DAKİKA
ERDOĞAN: HAVALİMANI HASTANEYE DÖNÜŞTÜRÜLÜYOR
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 06 Nisan 2020 18:05

180 milyon dolarlık boşanma davasına gizlilik kararı

Dünyanın en çok kazanan şarkıcılarından olan Adele, eşi Simon Konecki ile 180 milyon dolarlık serveti bölüşecekleri boşanma davası için gizlilik kararı aldırdı.

180 milyon dolarlık boşanma davasına gizlilik kararı

Dünyanın en çok kazanan şarkıcılarından olan Adele, eşi Simon Konecki ile 180 milyon dolarlık serveti bölüşecekleri boşanma davası için gizlilik kararı aldırdı.

1/ 11
180 milyon dolarlık boşanma davasına gizlilik kararı

Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, eşi Simon Konecki'den boşanma davası için gizlilik kararı aldırdı.

2/ 11
180 milyon dolarlık boşanma davasına gizlilik kararı

Adele ile Konecki, sekiz yıllık birliktelikten sonra geçen yıl nisan ayında ayrıldığını duyurmuş, altı yaşında Angelo adında oğulları olan çift dostça boşanacaklarını belirtmişti.

3/ 11
180 milyon dolarlık boşanma davasına gizlilik kararı

Adele'in sözcüleri Benny Tarantini ve Carl Fysh, e-postayla yaptıkları açıklamada, Adele ve eşi Konecki'nin ayrıldıklarını belirterek, çiftin oğullarını yetiştirirken birbirlerine destek olmayı sürdürecekleri ifade etmişti.

4/ 11
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM