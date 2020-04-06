180 milyon dolarlık boşanma davasına gizlilik kararı
Dünyanın en çok kazanan şarkıcılarından olan Adele, eşi Simon Konecki ile 180 milyon dolarlık serveti bölüşecekleri boşanma davası için gizlilik kararı aldırdı.
Dünyanın en çok kazanan şarkıcılarından olan Adele, eşi Simon Konecki ile 180 milyon dolarlık serveti bölüşecekleri boşanma davası için gizlilik kararı aldırdı.
Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, eşi Simon Konecki'den boşanma davası için gizlilik kararı aldırdı.
Adele ile Konecki, sekiz yıllık birliktelikten sonra geçen yıl nisan ayında ayrıldığını duyurmuş, altı yaşında Angelo adında oğulları olan çift dostça boşanacaklarını belirtmişti.