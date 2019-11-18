+18'lik film sektörüne giren ünlü oyuncudan cesur pozlar
Geçtiğimiz aylarda +18'lik filmde yönetmelik yapan bir dönemin çocuk yıldızı Bella Thorne, Instagram hesabından üstsüz fotoğraflarını paylaştı.
Geçtiğimiz günlerde +18 film sitesinde yönetmen koltuğuna oturan ABD'li oyuncu Bella Thorne, sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Duş sonrası paylaştığı yarı çıplak pozuyla tüm dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki oyuncunun fotoğrafına, kısa sürede bir milyonun üzerinde beğeni geldi.
Instagram'da 21 milyon takipçisi bulunan Thorne, yalnızca cesur pozları değil, sıra dışı yaşam tarzıyla da magazin gündemini meşgul eden bir isim.