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  3. 18 Kasım 2019 09:16

+18'lik film sektörüne giren ünlü oyuncudan cesur pozlar

Geçtiğimiz aylarda +18'lik filmde yönetmelik yapan bir dönemin çocuk yıldızı Bella Thorne, Instagram hesabından üstsüz fotoğraflarını paylaştı.

+18'lik film sektörüne giren ünlü oyuncudan cesur pozlar

Geçtiğimiz günlerde +18 film sitesinde yönetmen koltuğuna oturan ABD'li oyuncu Bella Thorne, sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

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+18'lik film sektörüne giren ünlü oyuncudan cesur pozlar

Duş sonrası paylaştığı yarı çıplak pozuyla tüm dikkatleri üzerine çeken 22 yaşındaki oyuncunun fotoğrafına, kısa sürede bir milyonun üzerinde beğeni geldi.

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+18'lik film sektörüne giren ünlü oyuncudan cesur pozlar

Instagram'da 21 milyon takipçisi bulunan Thorne, yalnızca cesur pozları değil, sıra dışı yaşam tarzıyla da magazin gündemini meşgul eden bir isim.

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+18'lik film sektörüne giren ünlü oyuncudan cesur pozlar

24 yaşındaki oyuncu Bella Thorne'nun fotoğrafları, yüzlerin ve seslerin, kolaylıkla başka videolara aktarılabildiği ve 'çağın en tehlikeli dijital icadı' olarak tanımlanan 'deepfake' yoluyla, cinsel içerikli bir filmde kullanılmıştı.

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