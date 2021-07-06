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  4. 19 yaş küçük sevgilisiyle Ege'de aşka geldi

19 yaş küçük sevgilisiyle Ege'de aşka geldi

Finans uzmanı Cem Habib ile geçtiğimiz ocak ayında boşanan Caroline Stanbury , yeni bir aşka yelken açarak; kendisinden 19 yaş küçük İspanyol futbolcu Sergio Carrallo’ya kalbini kaptırmıştı.

Cem Habib, 2003 yılında aşk yaşamaya başladığı İngiliz sunucu-oyuncu Caroline Stanbury ile 2014’te İstanbul’da evlenip İngiltere’ye yerleşmişti.

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19 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİNİ ÖPMEYE DOYAMADI

Cem Habib, 2003 yılında aşk yaşamaya başladığı İngiliz sunucu-oyuncu Caroline Stanbury ile 2014’te İstanbul’da evlenip İngiltere’ye yerleşmişti.

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Yasmin, Aaron ve Zack adlarında 3 çocuğu olan çift, geçtiğimiz ocak ayında boşandı.

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İngiltere'nin en tanınmış simalarından Caroline Stanbury, yeni bir aşk için elini çabuk tutmuş ve İspanyol futbolcu Sergio Carrallo’ya kalbini kaptırmıştı.

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