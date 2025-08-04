2 ayda 9 kilo veren Gizem Hatipoğlu zayıflık sırrını açıkladı
Bundan 14 yıl önce Acun Ilıcalı'nın sunduğu ''Var mısın Yok musun ?'' yarışmasında tanıştığı Hakan Hatipoğlu ile evlenerek bir çocuk annesi olan Gizem Hatipoğlu 2 ayda 9 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşmuştu. Sosyal medyanın güzel fenomeni zayıflık sırrını açıkladı.
"Var Mısın Yok Musun?" yarışması ile televizyon dünyasında adını duyuran, ardından "Survivor" ile ekranlarda gördüğümüz Gizem Akın Hatipoğlu, özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.
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2007 yılında katıldığı yarışma programında tanıştığı Hakan Hatipoğlu ile 2011 yılında nikah masasına oturan Gizem Hatipoğlu 2018 yılında da Lila adını verdikleri kızını kucağına almıştı.
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Son dönemdeki fit görünümüyle dikkat çeken Gizem Hatipoğlu, yaklaşık 9 kilo vererek geçirdiği fiziksel değişimle adından söz ettiriyor.
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Hatipoğlu, geçtiğimiz günlerde Verdiği kilolar sonrası zayıflama süreciyle ilgili soruları yanıtlarken yeni beslenme alışkanlıklarını şu sözlerle anlattı:
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