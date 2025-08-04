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  4. 2 ayda 9 kilo veren Gizem Hatipoğlu zayıflık sırrını açıkladı

2 ayda 9 kilo veren Gizem Hatipoğlu zayıflık sırrını açıkladı

Bundan 14 yıl önce Acun Ilıcalı'nın sunduğu ''Var mısın Yok musun ?'' yarışmasında tanıştığı Hakan Hatipoğlu ile evlenerek bir çocuk annesi olan Gizem Hatipoğlu 2 ayda 9 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşmuştu. Sosyal medyanın güzel fenomeni zayıflık sırrını açıkladı.

2 ayda 9 kilo veren Gizem Hatipoğlu zayıflık sırrını açıkladı - Resim: 1

"Var Mısın Yok Musun?" yarışması ile televizyon dünyasında adını duyuran, ardından "Survivor" ile ekranlarda gördüğümüz Gizem Akın Hatipoğlu, özel hayatıyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

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2 ayda 9 kilo veren Gizem Hatipoğlu zayıflık sırrını açıkladı - Resim: 2

2007 yılında katıldığı yarışma programında tanıştığı Hakan Hatipoğlu ile 2011 yılında nikah masasına oturan Gizem Hatipoğlu 2018 yılında da Lila adını verdikleri kızını kucağına almıştı.

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2 ayda 9 kilo veren Gizem Hatipoğlu zayıflık sırrını açıkladı - Resim: 3

Son dönemdeki fit görünümüyle dikkat çeken Gizem Hatipoğlu, yaklaşık 9 kilo vererek geçirdiği fiziksel değişimle adından söz ettiriyor.

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2 ayda 9 kilo veren Gizem Hatipoğlu zayıflık sırrını açıkladı - Resim: 4

Hatipoğlu, geçtiğimiz günlerde Verdiği kilolar sonrası zayıflama süreciyle ilgili soruları yanıtlarken yeni beslenme alışkanlıklarını şu sözlerle anlattı:

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