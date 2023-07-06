2 çocuk annesi Fahriye Evcen'den bikinili pozlar
2 çocuk annesi oyuncu Fahriye Evcen tatil sezonunu açtı. Güzel oyuncu bikinili pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.
2016 yılında Burak Özçivit ile dünyaevine girdikten sonra 2019'da oğlu Karan'ı, geçtiğimiz aylarda da Kerem'i kucağına alan Fahriye Evcen, fazla kilolarını verdi. Yeni sezon öncesi tatile çıkan Evcen, siyah bikinisiyle poz verdi.
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Siyah bikinisinin üstüne bej renginde bir plaj kıyafeti tercih eden Evcen, bir ağacın dallarının arasında objektif karşısına geçti.
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Fazla kilolarından kurtulan Evcen, pozlarını da 13,6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yayınladı.
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Evcen'in paylaşımına eşi Burak Özçivit'ten alevli emoji yorumu da gecikmedi.
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