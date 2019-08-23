2 çocuk annesi Zeynep Demirel fiziğiyle mest etti

Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, kızları ve arkadaşları ile birlikte Bodrum'da tatil yapıyor. Çocuklarıyla Yeda ve Yade ile denizde keyifli anlar yaşayan Demirel'in düzgün fiziği dikkatleri üzerine çekti.



