2 çocuk annesi Zeynep Demirel fiziğiyle mest etti
Kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, kızları ve yakın arkadaşlarıyla tatilde görüntülendi. 2 çocuk annesi Demirel, düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti.
Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, kızları ve arkadaşları ile birlikte Bodrum'da tatil yapıyor. Çocuklarıyla Yeda ve Yade ile denizde keyifli anlar yaşayan Demirel'in düzgün fiziği dikkatleri üzerine çekti.
Habertürk'ün haberine göre; Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, sıcak havaların tadını çıkarmaya devam ediyor.
Eşi Volkan Demirel'in liglerin başlaması nedeniyle İstanbul'a dönmesi üzerine Zeynep Demirel, önceki gün Yalkavak'ta bir plajda görüntülendi.