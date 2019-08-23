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  3. 23 Ağustos 2019 10:41

2 çocuk annesi Zeynep Demirel fiziğiyle mest etti

Kaleci Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, kızları ve yakın arkadaşlarıyla tatilde görüntülendi. 2 çocuk annesi Demirel, düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti.

2 çocuk annesi Zeynep Demirel fiziğiyle mest etti

Fenerbahçe'nin yıldız kalecisi Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, kızları ve arkadaşları ile birlikte Bodrum'da tatil yapıyor. Çocuklarıyla Yeda ve Yade ile denizde keyifli anlar yaşayan Demirel'in düzgün fiziği dikkatleri üzerine çekti.

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2 çocuk annesi Zeynep Demirel fiziğiyle mest etti

Habertürk'ün haberine göre; Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, sıcak havaların tadını çıkarmaya devam ediyor.

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2 çocuk annesi Zeynep Demirel fiziğiyle mest etti

Eşi Volkan Demirel'in liglerin başlaması nedeniyle İstanbul'a dönmesi üzerine Zeynep Demirel, önceki gün Yalkavak'ta bir plajda görüntülendi.

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2 çocuk annesi Zeynep Demirel fiziğiyle mest etti

Kızı Yeda ile denizde oynayan Demirel'in keyifli halleri ise kameralara yansıdı.

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