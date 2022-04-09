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  4. 2 çocuk annesi Zeynep Sever Demirel karın kasıyla şov yaptı

2 çocuk annesi Zeynep Sever Demirel karın kasıyla şov yaptı

Karagümrük teknik direktörü Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, sosyal medyada karın kasıyla şov yaptı. Demirel'e takipçilerinden iltifat yağdı.

2 çocuk annesi Zeynep Sever Demirel karın kasıyla şov yaptı - Resim: 1

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün Teknik Direktörü Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. 

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2 çocuk annesi Zeynep Sever Demirel karın kasıyla şov yaptı - Resim: 2

2 çocuk annesi Demirel, kusursuz fiziğiyle göz kamaştırdı. Instagram hesabından karnı açık pozlarını paylaşan Demirel'e takipçilerinden beğeni ve iltifat yağdı. 

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2 çocuk annesi Zeynep Sever Demirel karın kasıyla şov yaptı - Resim: 3

32 yaşındaki Zeynep Sever Demirel'in pozuna, "Volkan Demirel çok şanslı", "Çok beğeniyorum ve çok seviyorum sizi" gibi yorumlar geldi.

İşte Zeynep Demirel'in o pozları:

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2 çocuk annesi Zeynep Sever Demirel karın kasıyla şov yaptı - Resim: 4
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