2 çocuk annesi Zeynep Sever Demirel karın kasıyla şov yaptı
Karagümrük teknik direktörü Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, sosyal medyada karın kasıyla şov yaptı. Demirel'e takipçilerinden iltifat yağdı.
Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük'ün Teknik Direktörü Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, sosyal medyada paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
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2 çocuk annesi Demirel, kusursuz fiziğiyle göz kamaştırdı. Instagram hesabından karnı açık pozlarını paylaşan Demirel'e takipçilerinden beğeni ve iltifat yağdı.
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32 yaşındaki Zeynep Sever Demirel'in pozuna, "Volkan Demirel çok şanslı", "Çok beğeniyorum ve çok seviyorum sizi" gibi yorumlar geldi.
İşte Zeynep Demirel'in o pozları:
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