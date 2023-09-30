2 Ekim haftası burç yorumları

YÜKSELEN KOÇ: Kazandığınız para, birikimler, harcamalar, alacaklar ya da borçlarla ilgili; önceden olan beklenmedik aşırı durumlar ve kayıplar bu günlerde yeniden gündeme gelebilir. Bunun bağlantısı ve nedenleri; zevk harcamaları, eğlenceler, çocuklar ya da flörtleşme arayışlarıdır. Bu konularda daha ölçülü olmalı ve eskilerden ders çıkarmalısınız. İş, iş ortamı ya da sağlık konularında; hafta sonundan önceki günlerde, yapacağınız görüşme ve anlaşmalar; meslek, kariyer, yönetici ilişkileri ve para kazanma konusunda size şans getirebilir. Bununla birlikte içsel huzur, yaratıcılık ve rahatlama duyabilirsiniz. Ancak bunun yerine gelmesi için bazı koşullar vardır. Özellikle iş ve sağlık konusundaki görüşme ve anlaşmalarda kesinlikle ayrıntılara dikkat etmeli ve gerçekçi olmalısınız. Pembe masallar ülkesinde çok zaman harcar ve yalan düşler kurarsanız, bunların yıkılma ve kandırılma olasılığı vardır. Meslekte ya da yönetici ilişkilerinde önceden olan bir kayıp ya da sıkıntı, bu günlerde yeniden gündeme gelerek, eş-sevgili ilişkisinin gerilmesine neden olabilir.