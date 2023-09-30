2 Ekim haftası burç yorumları
Haber3.com yazarı Levent Gözaçan yazdı: 2 Ekim haftası burç yorumları; kadın - erkek ilişkileri için sınav zamanına hazır olun... Yalan-dolan, asılsız suç yükleme, ihanet, iftira, aldanma, aldatma ve düş kırıklığı yaratan; görüşmeler, anlaşmalar ya da kafa karıştırıcı bulanık durumlar kapıda
Bu hafta Venüs ve Mars’ın bağlantıları diğerlerine göre daha fazla görünüyor. Bunlar genelde kadın ve erkek doğası üzerinde etkili oldukları için ilişkilerinizin test edileceği zaman olabilir. Bunların olumsuz açı bağlantıları daha ağırlıktadır. Bu yüzden kadın-erkek ilişkileriniz ya da ilişki beklentileriniz için daha dikkatli ve anlayışlı olmanız gereken zamandır. Yaş farkı olan ilişkilerde, karşıt görüşler ve uyumsuz durumlar da gündeme gelebilir. Akılcı bir güç ya da kararlılık göstermek isteyeceğiniz durumlarda, dengeyi korumayı unutmayın. Ayrıca retro yapan gezegenlerin çokluğu, yeni dersler çıkarmanız için önceden yaşananları yeniden gündeme getirebilir.
Diğer ana başlık; toprak elementindeki büyük üçgenin, size önceki yenilik ve değişimleri yeniden anımsatacak olmasıdır. Bunun anlamı; yükselen burca göre değişen konularda, hafta sonundan önceki günlerde, genelde olumlu durumlar vardır. Bunlarla ilgili kaçırdığınız fırsat olduysa, şimdi yeniden düşünebilirsiniz. Ayrıca bunun Neptün bağlantısı, evrensel huzur ve barış duyguları uyandırabilir. Ancak yine de bunların yerine gelmesi, şu koşullara bağlıdır. Düş dünyasındaki pembe masal ülkesine gitmek isterken; akıl, mantık ve yaşamın gerçeklerinden kopmadan yürümelisiniz. Yoksa; yalan-dolan, asılsız suç yükleme, ihanet, iftira, aldanma, aldatma ve düş kırıklığı yaratan; görüşmeler, anlaşmalar ya da kafa karıştırıcı bulanık durumlar kapıda hazır bekliyor olacak.
YÜKSELEN KOÇ: Kazandığınız para, birikimler, harcamalar, alacaklar ya da borçlarla ilgili; önceden olan beklenmedik aşırı durumlar ve kayıplar bu günlerde yeniden gündeme gelebilir. Bunun bağlantısı ve nedenleri; zevk harcamaları, eğlenceler, çocuklar ya da flörtleşme arayışlarıdır. Bu konularda daha ölçülü olmalı ve eskilerden ders çıkarmalısınız. İş, iş ortamı ya da sağlık konularında; hafta sonundan önceki günlerde, yapacağınız görüşme ve anlaşmalar; meslek, kariyer, yönetici ilişkileri ve para kazanma konusunda size şans getirebilir. Bununla birlikte içsel huzur, yaratıcılık ve rahatlama duyabilirsiniz. Ancak bunun yerine gelmesi için bazı koşullar vardır. Özellikle iş ve sağlık konusundaki görüşme ve anlaşmalarda kesinlikle ayrıntılara dikkat etmeli ve gerçekçi olmalısınız. Pembe masallar ülkesinde çok zaman harcar ve yalan düşler kurarsanız, bunların yıkılma ve kandırılma olasılığı vardır. Meslekte ya da yönetici ilişkilerinde önceden olan bir kayıp ya da sıkıntı, bu günlerde yeniden gündeme gelerek, eş-sevgili ilişkisinin gerilmesine neden olabilir.
YÜKSELEN BOĞA: Eski davranış alışkanlıklarınız olan; inatçı, katı, tutucu, eskiye bağlı ve sabit kişiliğiniz; önceden aile içinde sevdiğiniz bir kişiyi kırmanıza neden olmuş. Şimdi bu eski yanlıştan ders çıkarmalı ve kendinizi kontrol etmelisiniz. Kişisel zevkler, eğlenceler, hobiler, flörtleşme, çocuklarla ilgili konular, şans oyunları, mesleğinizi de ilgilendiren; yabancılar, uzaktakiler, uzun yolculuklar, yabancı ülkeler, yüksek eğitimler ya da hukuk davaları hakkında yapacağınız görüşme ve anlaşmalar için hafta sonundan önceki günler şanslıdır. Bununla birlikte; sosyal gruplaşmalarda, sosyal etkinliklerde ya da toplantılarda mutlu ve huzurlu zamanlar geçirebilirsiniz. Ancak bunların yerine gelmesi belli bir koşula bağlıdır. Özellikle sosyal gruplaşmalarda; sisli, bulanık, kaypak, alkol benzerlerinin yer aldığı, yalan-dolan ve aldatmalı durumlara çok dikkat etmelisiniz. Bu tür gruplarda değiştiremeyeceğiniz durumlar varsa, bu güvenilmez grupların yerine, daha akılcı ve gerçekçi bulduğunuz kişisel eğlence türlerine yönelmek daha korunaklıdır. Ayrıca, uzun yolculuklarda, kaza ya da sağlık sorunlarına dikkat edin.