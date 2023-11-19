20 Kasım haftası burç yorumları

YÜKSELEN BOĞA: Güneş/Mars kavuşumunun olumsuz açıları nedeniyle bu hafta; yakıcı, yıkıcı durumlar, gerginlik, kısıtlanma, patlama, yangın, beklenmedik krizler, yaralanma, aykırı durumlar, bitişler ve anlaşmazlıklar olabilir. Bunların genellikle, sizin en yakın ilişkiniz hakkındadır. Bu; evlilik, sevgili ilişkisi ya da ortağınız olabilir, bazen de öğretmen-öğrenci gibi çok yakın ilişkileri kapsar. Ayrıca, kişiliğinizin aykırı, patlayıcı ve sıra dışı yönlerini, beklenmedik ve şaşırtıcı krizler çıkartarak gösterme eğiliminde olacaksınız. Bunlarla bağlantılı olarak, sosyal gruplaşma çevrelerinde gerginlik ve kısıtlanma yaşayabilirsiniz. Çarşamba gününden sonra bunlara; başkalarının maddi olanakları, miras, vergi, cinsellik ya da fizik ötesi konular da katılabilir. Ayrıca, Çarşamba’dan sonra; sosyal grup arkadaşlarından birisi ile yaşayacağınız sorun yüzünden psikolojik sıkıntı olabilir. Bu kişi bir başkasının parasını kullanma konusunda sizi kandırmak isteyebilir. Bu yüzden atacağınız imzalara ve yapacağınız anlaşmaya çok dikkat etmelisiniz.