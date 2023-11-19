20 Kasım haftası burç yorumları
Haber3.com yazarı Levent Gözaçan yazdı: 20 Kasım haftası burç yorumları: Gergin bir gökyüzüne hazır olun! Tanınmışlık, bolluk, kazanç, para, sağlık, sanat ve başarı beklerken tam tersi olacak...
Haftanın dikkat çeken göksel görünümü; Güneş/Mars kavuşumunun Satürn ile yaptığı olumsuz kare açıdır. Buna, hafta ortasına kadar Uranüs karşıtlığı da eklenince, olumsuz bir göksel tuzak, ağlarını örmüş bizi bekliyor olabilir. Ayrıca, Güneş/Mars kavuşumu, Venüs ile kırkbeşlik bir açı yapıyor. Bu konum, kadın-erkek ilişkilerinde sıkıntıya yol açabilir. Ortaya çıkan gergin etkiler, yükselen burçlarınıza göre farklı konuları etkileyecektir. İlk bakışta aklımıza gelenler; aşırı güç kullanma, yakıcı, yıkıcı ve patlayıcı enerjiler, kısıtlanma, engellenme, beklenmedik anlaşmazlıklar, karşıt ve aykırı durumlar, eş-sevgili gibi ilişkilerde gereksiz tartışmalar, bitişler, beklenmedik doğa olayları ya da sosyal sarsıntılar olabilir. Hafta boyunca, Güneş/Mars kavuşumuna katılan Toliman sabit yıldızı, normal koşullarda; tanınmışlık, bolluk, kazanç, para, sağlık, sanat ve başarı getirmeliydi..! Ancak kavuşumun; Satürn, Uranüs ve Venüs olumsuz açıları yapması nedeniyle bu etkiler de tersine dönerek kayıplara dönüşebilir.
Hafta boyunca etkisi zayıflayarak devam eden Güneş-Neptün olumlu üçgeni, önceki paragrafta yazdığım olumsuz durumları azaltabilir. Duygusal ve sezgisel uyanış ile evrensel huzur, barış, uzlaşma ve sevgi ağırlıklı beklentiler bir süre için gerçeğe dönebilir. Ancak bu üçgen açı, sonraki hafta devreden çıkacağı için Güneş-Satürn olumsuz karesi tek başına kalacak ve gücü yükselecek. 20 Kasım Pazartesi ve Salı günleri Ay’ın Güneş/Mars kavuşumuna yaptığı olumsuz kare açı psikolojik ve duygusal yönü ağır basan üzücü durumları ve gerçekleşmeyen duygusal istekleri anlatır. Diğer sakıncalı durum; Çarşamba gününden sonra; aldatma, aldatılma, sahtekarlık, yalan, dolan, iftira, kandırılma gibi durumlara ve atacağınız imzaya çok dikkat etmelisiniz. Bu hafta yapılacak en doğru şey, Güneş-Neptün üçgeni henüz devredeyken ondan yararlanmaktır. Bunlar; sanat, evrensel barış, su kenarı geziler, ruhsal konular, soyut kavramlar, doğa-insan sevgisi ve iyicil duyguları canlı tutan etkinliklerdir.
YÜKSELEN KOÇ: Bu hafta ağırlıklı olarak üzerinde duracağınız konularda, Güneş ve Mars kavuşumunun aldığı olumsuz açılar nedeniyle tehlikeli durumlara düşebilirsiniz. Genel olarak; yakıcı, yıkıcı durumlar, gerginlik, anlaşmazlık, önemli sağlık sorunları, beklenmedik bir para sorunu ya da kaybı, psikolojik sıkıntı, bir yerde kapalı kalmak, hastaneler, gizli düşmanlar, ölüm ötesi alan, tehlikeli durumlar, cinsellik, miras, vergi gibi konular, başkalarına ait maddi olanaklardır. Ayrıca, Çarşamba’dan sonra bunlara; yabancılar, eğitimler, yabancı ülkeler ya da uzaktaki kişiler de katılabilir. Bu konular arasında, birbirlerini olumsuz etkileyen bağlantılar da kurulabilir. Olabildiği kadar sakin ve anlayışlı kalmak gerekir. Çarşamba’dan sonra, yabancı ya da uzaktaki birisi tarafından; aldatılma, kandırılma, iftiraya uğrama, sahtekarlık ya da kaypak durumlar yüzünden canınız sıkılabilir.
YÜKSELEN BOĞA: Güneş/Mars kavuşumunun olumsuz açıları nedeniyle bu hafta; yakıcı, yıkıcı durumlar, gerginlik, kısıtlanma, patlama, yangın, beklenmedik krizler, yaralanma, aykırı durumlar, bitişler ve anlaşmazlıklar olabilir. Bunların genellikle, sizin en yakın ilişkiniz hakkındadır. Bu; evlilik, sevgili ilişkisi ya da ortağınız olabilir, bazen de öğretmen-öğrenci gibi çok yakın ilişkileri kapsar. Ayrıca, kişiliğinizin aykırı, patlayıcı ve sıra dışı yönlerini, beklenmedik ve şaşırtıcı krizler çıkartarak gösterme eğiliminde olacaksınız. Bunlarla bağlantılı olarak, sosyal gruplaşma çevrelerinde gerginlik ve kısıtlanma yaşayabilirsiniz. Çarşamba gününden sonra bunlara; başkalarının maddi olanakları, miras, vergi, cinsellik ya da fizik ötesi konular da katılabilir. Ayrıca, Çarşamba’dan sonra; sosyal grup arkadaşlarından birisi ile yaşayacağınız sorun yüzünden psikolojik sıkıntı olabilir. Bu kişi bir başkasının parasını kullanma konusunda sizi kandırmak isteyebilir. Bu yüzden atacağınız imzalara ve yapacağınız anlaşmaya çok dikkat etmelisiniz.