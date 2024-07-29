20 kilo veren Berguzar Korel beyaz mayosuyla adeta şov yaptı
Yaza 8 ayda 20 kilo vererek fit bir şekilde girmeye hazırlanan 3 çocuk annesi güzel oyuncu Bergüzar Korel tatile ipin ucunu kaçırınca 1 haftada tam 4 kilo aldı.
2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile nikah masasına oturan Bergüzar Korel, 2010 yılında oğlu Ali'yi, 2020 yılında Han'ı 2021'de de kızı Leyla'yı kucağına aldı.
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Üçüncü bebeğini kucağına aldıktan sonra hamilelik kilolarını vermeye çalışan güzel oyuncu Bergüzar Korel diyet ve sporla erimişti.
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Yıllar içinde sık sık kilo alıp veren Bergüzar Korel, 8 ayda 20 kilo verdi ve eski fiziğine kavuştu.
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Bir süredir tatilde olan ünlü oyuncu, havuz başında verdiği pozları takipçileriyle paylaştı.
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