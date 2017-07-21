2017 yılında aramızdan ayrılan ünlüler
Usta sanatçı Harun Kolçak'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Kolçak son yolculuğuna uğurlanırken, onun gibi kimi müziğiyle kimi ise oyunculuğuyla milyonların kalbinde taht kurmuş, 2017'de aramızdan ayrılan ve unutulmayacak isimleri derledik...
Fikret Hakan
Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Fikret Hakan, İstanbul'da 11 Temmuz sabaha karşı hayatını kaybetti. 83 yaşındaki Fikret Hakan bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyordu.
Bülent Kayabaş
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Bülent Kayabaş (72) 19 Nisan'da hayatını kaybetti.