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  3. 21 Temmuz 2017 09:36

2017 yılında aramızdan ayrılan ünlüler

Usta sanatçı Harun Kolçak'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Kolçak son yolculuğuna uğurlanırken, onun gibi kimi müziğiyle kimi ise oyunculuğuyla milyonların kalbinde taht kurmuş, 2017'de aramızdan ayrılan ve unutulmayacak isimleri derledik...

2017 yılında aramızdan ayrılan ünlüler

Yeşilçam'ın 'Şoför Nebahat' karakteriyle ünlenen Sezer Sezin (89) dün hayatını kaybetti.

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2017 yılında aramızdan ayrılan ünlüler

Fikret Hakan

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden Fikret Hakan, İstanbul'da 11 Temmuz sabaha karşı hayatını kaybetti. 83 yaşındaki Fikret Hakan bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ediyordu.

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2017 yılında aramızdan ayrılan ünlüler

Bülent Kayabaş

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Bülent Kayabaş (72) 19 Nisan'da hayatını kaybetti.

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2017 yılında aramızdan ayrılan ünlüler

İbrahim Erkal

Şarkıcı İbrahim Erkal 12 Nisan 2017'de Maltepe'deki evinin otoparkında baygın halde bulunarak hastaneye kaldırıldı. 30 Nisan'da Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen İbrahim Erkal, 27 gün sonra vefat etti.

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