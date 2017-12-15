2017'nin son aşk bombası: Murat Dalkılıç ile Hande Erçel...

Geçen gün katıldığı bir ödül gecesinde "en iyi komedi/romantik komedi dizisi kadın oyuncu" ödülüyle adından söz ettiren Hande Erçel, aşk hayatıyla ilgili dedikodulara nokta koymuştu. Genç oyuncu, Mehmet Dinçerler'den ayrıldığı iddiasına şöyle yanıt vermişti: "Özel hayatımla ilgili konuşmayı pek tercih etmiyorum. Her zaman dediğim gibi mesleğimi sevgiyle yapmaya devam ediyorum. Artık bu konuyla gündemi meşgul etmemek adına bu açıklamayı yapıyorum; ayrılık kararı aldığımız doğrudur." Oysa Mehmet Dinçerler geçen günlerde ayrılık haberlerini soran basın mensuplarına "Birisi kuyuya bir taş atıyor, kırk akıllı çıkaramıyor. Biz de çıkaramadık. Çıkarmaya da çalışmadık" demişti.