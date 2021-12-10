2018 Miss Turkey güzeli Şevval Şahin derin yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi
Yiğit Marcus Aral ile yaşadığı ilişki ile sık sık gündeme gelen Şevval Şahin, bu kez iddialı paylaşımıyla gündem oldu.
Miss Turkey 2018 güzeli Şevval Şahin, bir küs bir barışık olduğu sevgilisi Yiğit Marcus Aral ile sık sık gündeme geliyor.
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İddialı pozlarını paylaşan Şahin, kusursuz fiziğiyle beğeni toplamaya devam ediyor.
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47. Pantene Altın Kelebek Ödül Gecesi'nde tercih ettiği derin yırtmaçlı elbise ile adından söz ettirdi.
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Derin yırtmaçlı pozunu instagram hesabından paylaşan Şahin’e beğeni ve yorum yağdı.
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