2021 BET Ödülleri'nde kırmızı halıda şıklık yarışı
Müzik, sinema ve spor alanında siyahilerin onurlandırıldığı Black Entertainment Television (BET) Ödülleri gecesi sona erdi.
Müzik, sinema ve spor alanında siyahilerin onurlandırıldığı Black Entertainment Television (BET) Ödülleri gecesinde, ünlü isimler kırmızı halıda boy gösterdi. İşte Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda yapılan törende, ödüllerin açıklanmasından önce kırmızı halıda yürüyen ünlülerin şıklık yarışı...
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