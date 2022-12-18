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  4. 2022 yılının ''en kötü'' filmleri belli oldu

2022 yılının ''en kötü'' filmleri belli oldu

Variety dergisinin baş film eleştirmenleri Owen Gleiberman ve Peter Debrugeyılın 2022'nin en kötü filmlerini seçti.

2022 yılının ''en kötü'' filmleri belli oldu - Resim: 1

Owen Gleiberman'a göre 2022'nin en kötü 5 filmi

1. Amsterdam

Oscar ödüllü yönetmen David O. Russel'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, başrollerinde Christian Bale, Margot Robbie ve John David Washington'ın yer aldığı "Amsterdam", Gleiberman'e göre oldukça sıkıcı bir film.

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2022 yılının ''en kötü'' filmleri belli oldu - Resim: 2

2. Minyonlar: Gru'nun Yükselişi

Minyonlar animasyon serisinin devam filmi "Minyonlar: Gru'nun Yükselişi", eleştirmene göre serinin diğer filmlerinden hiç farkı olmadığı için en kötüler listesinde.
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2022 yılının ''en kötü'' filmleri belli oldu - Resim: 3

3. Kemikler ve Her Şey

Eleştirmene göre, Luca Guadagnino’nun yönetmen koltuğunda oturduğu "Kemikler ve Her şey", insan etiyle beslenen iki genç aşığın hikâyesini olağanüstü bir şekilde işleyebilecekken durağan temposu nedeniyle tepki topladı. 

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2022 yılının ''en kötü'' filmleri belli oldu - Resim: 4

4. Tepki

Stephen King'in romanından uyarlanan ve 80'lerde çekilen bir filmin neden tekrar beyazperdeye taşındığını sorgulayan eleştirmen, filmin ruhu olmadığını söyledi.

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