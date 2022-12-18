2022 yılının ''en kötü'' filmleri belli oldu

3. Kemikler ve Her Şey

Eleştirmene göre, Luca Guadagnino’nun yönetmen koltuğunda oturduğu "Kemikler ve Her şey", insan etiyle beslenen iki genç aşığın hikâyesini olağanüstü bir şekilde işleyebilecekken durağan temposu nedeniyle tepki topladı.