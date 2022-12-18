2022 yılının ''en kötü'' filmleri belli oldu
Variety dergisinin baş film eleştirmenleri Owen Gleiberman ve Peter Debrugeyılın 2022'nin en kötü filmlerini seçti.
Owen Gleiberman'a göre 2022'nin en kötü 5 filmi
1. Amsterdam
Oscar ödüllü yönetmen David O. Russel'ın yönetmen koltuğunda oturduğu, başrollerinde Christian Bale, Margot Robbie ve John David Washington'ın yer aldığı "Amsterdam", Gleiberman'e göre oldukça sıkıcı bir film.
2. Minyonlar: Gru'nun Yükselişi
Minyonlar animasyon serisinin devam filmi "Minyonlar: Gru'nun Yükselişi", eleştirmene göre serinin diğer filmlerinden hiç farkı olmadığı için en kötüler listesinde.
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3. Kemikler ve Her Şey
Eleştirmene göre, Luca Guadagnino’nun yönetmen koltuğunda oturduğu "Kemikler ve Her şey", insan etiyle beslenen iki genç aşığın hikâyesini olağanüstü bir şekilde işleyebilecekken durağan temposu nedeniyle tepki topladı.
4. Tepki
Stephen King'in romanından uyarlanan ve 80'lerde çekilen bir filmin neden tekrar beyazperdeye taşındığını sorgulayan eleştirmen, filmin ruhu olmadığını söyledi.