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  4. 2022'nin en iyi dizileri belli oldu

2022'nin en iyi dizileri belli oldu

Sinema sektörünün prestijli dergilerinden Variety, 2022 yılının en iyi dizilerini açıkladı.

2022'nin en iyi dizileri belli oldu - Resim: 1

Abbott Elementary

Dizi, ülkenin en kötü devlet okullarından birinde bir araya getirilen bir grup öğretmenin hikayesini konu ediyor.

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2022'nin en iyi dizileri belli oldu - Resim: 2

Mo

Teksas'ta yaşayan ve Filistinli ailesine bakmak için uğraşan Mo'yu konu alan dizi, iki kültür arasında sıkışıp kalmayı konu ediniyor.

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2022'nin en iyi dizileri belli oldu - Resim: 3

Derry Girls

1990'larda Kuzey İrlanda'da çatışmaların yaşandığı dönemde bir grup arkadaşın hikayesini konu ediyor. Katolik ve Protestanlar arasında sorunların yaşandığı dönemde Erin, Orla, Clare, Michelle ve James bir Katolik lisesinde okumaktadır.

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2022'nin en iyi dizileri belli oldu - Resim: 4

Rothaniel 

Bo Burnham'un yönettiğiği ve New York'ta bri caz kulübünde çekilen Rothaniel, Jerrod Carmichael'ın stand-up yaptığı anları paylaşıyor.

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