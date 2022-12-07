2022'nin en iyi dizileri belli oldu
Sinema sektörünün prestijli dergilerinden Variety, 2022 yılının en iyi dizilerini açıkladı.
Abbott Elementary
Dizi, ülkenin en kötü devlet okullarından birinde bir araya getirilen bir grup öğretmenin hikayesini konu ediyor.
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Mo
Teksas'ta yaşayan ve Filistinli ailesine bakmak için uğraşan Mo'yu konu alan dizi, iki kültür arasında sıkışıp kalmayı konu ediniyor.
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Derry Girls
1990'larda Kuzey İrlanda'da çatışmaların yaşandığı dönemde bir grup arkadaşın hikayesini konu ediyor. Katolik ve Protestanlar arasında sorunların yaşandığı dönemde Erin, Orla, Clare, Michelle ve James bir Katolik lisesinde okumaktadır.
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Rothaniel
Bo Burnham'un yönettiğiği ve New York'ta bri caz kulübünde çekilen Rothaniel, Jerrod Carmichael'ın stand-up yaptığı anları paylaşıyor.
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