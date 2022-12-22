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  4. 2022'ye damgasını vuran magazin haberleri

2022'ye damgasını vuran magazin haberleri

Ajans Press, 2022 yılında en çok konuşulan magazin haberlerini derledi. İşte 2022'ye damga vuran magazin haberleri...

2022'ye damgasını vuran magazin haberleri - Resim: 1

Türk pop müziğinin usta ismi Sezen Aksu, 2017 yılında çıkardığı “Şahane Bir Şey Yaşamak” isimli şarkısı tepkilere neden oldu.

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2022'ye damgasını vuran magazin haberleri - Resim: 2

Bülent Ersoy’un Anıtkabir gezisi sırasında tekerlekli sandalye kullanması ve şemsiyesini bir askerin tutması eleştirilere neden oldu.

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2022'ye damgasını vuran magazin haberleri - Resim: 3

Ünlü şarkıcı Gülşen, bir konserinde imam hatip liselilere yönelik sözleri nedeniyle 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla evinde gözaltına alındı. Gece saatlerinde çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı.

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2022'ye damgasını vuran magazin haberleri - Resim: 4

Gazeteci ve sunucu Müge Anlı, İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu ile evlendi.

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