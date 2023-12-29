2023 yılında aramızdan ayrılan ünlüler
2023 yılında sanat camiasından birçok ünlü isim aramızdan ayrıldı. İşte 2023 yılında yaşamını yitiren ünlü isimler...
ÖZKAN UĞUR
Usta sanatı Özkan Uğur hayatını kaybetti. Mazhar-Fuat-Özkan (MFÖ) grubunun üyesi olan Uğur, 69 yaşındaydı.
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MEHMET BARLAS
Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas, hayatını kaybetti. Türk basınında uzun yıllar, gazeteci ve yorumcu kimliğiyle öne çıkan Barlas 81 yaşındaydı.
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METİN UCA
Tiyatrocu, yazar ve sunucu Metin Uca, tedavi gördüğü hastanede entübe edilmişti. Uca 62 yaşında hayatını kaybetti.
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BURHAN ÇAÇAN
Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan hayatını kaybetti. 62 yaşındaki Çaçan'ın İstanbul'daki evinde öldüğü öğrenildi.
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