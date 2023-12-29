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  4. 2023 yılında aramızdan ayrılan ünlüler

2023 yılında aramızdan ayrılan ünlüler

2023 yılında sanat camiasından birçok ünlü isim aramızdan ayrıldı. İşte 2023 yılında yaşamını yitiren ünlü isimler...

2023 yılında aramızdan ayrılan ünlüler - Resim: 1

ÖZKAN UĞUR

Usta sanatı Özkan Uğur hayatını kaybetti. Mazhar-Fuat-Özkan (MFÖ) grubunun üyesi olan Uğur, 69 yaşındaydı.

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2023 yılında aramızdan ayrılan ünlüler - Resim: 2

MEHMET BARLAS

Sabah Gazetesi Başyazarı Mehmet Barlas, hayatını kaybetti. Türk basınında uzun yıllar, gazeteci ve yorumcu kimliğiyle öne çıkan Barlas 81 yaşındaydı.

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2023 yılında aramızdan ayrılan ünlüler - Resim: 3

METİN UCA

Tiyatrocu, yazar ve sunucu Metin Uca, tedavi gördüğü hastanede entübe edilmişti. Uca 62 yaşında hayatını kaybetti.

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2023 yılında aramızdan ayrılan ünlüler - Resim: 4

BURHAN ÇAÇAN

Türk halk müziği sanatçısı Burhan Çaçan hayatını kaybetti. 62 yaşındaki Çaçan'ın İstanbul'daki evinde öldüğü öğrenildi.

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