2023'ün en çok kazanan ünlüleri belli oldu
Forbes, 2023 yılında en çok gelir elde eden oyuncuların bir listesini yayınladı. Listede Margot Robbie, Adam Sandler, Ben Affleck, Jennifer Aniston gibi ünlü isimler bulunuyor.
10. Denzel Washington
24 milyon dolar
'The Equalizer' serisinin 2023 yapımı üçüncü filminde rol alan Denzel Washington, 10'ncı sırada yer aldı. Washington, listedeki tek siyah oyuncu oldu.
9. Ben Affleck
38 milyon dolar
Dokuzuncu sırada, 38 milyon dolar ile, Matt Damon'la birlikte kurduğu sanatçı liderliğindeki stüdyo Artists Equity'nin genel müdürlüğünü yapan oyuncu Ben Affleck yer alıyor.
Ben Affleck'in Damon'la birlikte yönettiği ve başrol oynadığı spor filmi "Air" gösterime girdi.
8. Jason Statham
41 milyon dolar
56 yaşındaki oyuncu, 2023 yılında Fast X, Meg 2: The Trench, Expend4bles ve Guy Ritchie'nin Operation Fortune: Ruse de Guerre filmlerinde rol aldı.
7. Leonardo DiCaprio
41 milyon dolar
Martin Scorsese'nin "Killers Of The Flower Moon" filminde rol alan Leonardo DiCaprio, 41 milyon dolar hasılat elde etti. Bu başarı DiCaprio'yu, İngiliz oyuncu Jason Statham'la birlikte yedinci sıraya yerleştirdi.