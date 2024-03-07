2023'ün en çok kazanan ünlüleri belli oldu

9. Ben Affleck

38 milyon dolar

Dokuzuncu sırada, 38 milyon dolar ile, Matt Damon'la birlikte kurduğu sanatçı liderliğindeki stüdyo Artists Equity'nin genel müdürlüğünü yapan oyuncu Ben Affleck yer alıyor.

Ben Affleck'in Damon'la birlikte yönettiği ve başrol oynadığı spor filmi "Air" gösterime girdi.