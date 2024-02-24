2024 model Nurgül Yeşilçay hayranlarını şaşırtmayı başardı

İkinci Bahar, Asmalı Konak, Melekler Adası, Belalı Baldız, Sultan, Paramparça, Kefaret ve Veda Mektubu gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor.