2024 yılı burç yorumları
Haber3.com yazarı ünlü astrolog Levent Gözaçan'dan 2024 yılı burç yorumları... Bu 4 tarihe dikkat edin! İşte yeni yılın ilk burç yorumları...
Yorumları yükselen burçlarınıza göre okumalısınız. Güneş ve Yükselen burç etkileri doğum haritalarımızda çok güçlü olduğu için, yükseleni bilmeyenler Güneş burcu olarak da okuyabilir. Genel görünüşe göre, yılın son çeyreğinde daha şanslı göksel yerleşimler var. Yıl içinde dört tutulma günü olacak. Tutulmalar tarih boyunca; gerginlikten uzak durulması gereken, sıkıntılı ve önemli olumsuzlukları harekete geçirebilecek günler olarak görüldü. Bu yüzden tutulma günlerinde; uzlaşmacı, anlayışlı, ölçülü ve barışçı duygulara daha çok yer vermek gerekiyor. Yılın tutulma günlerdeki genel durum şöyledir.
25 Mart Ay Tutulması: Daha ağırlıklı olarak; Terazi, Koç, Oğlak ve Yengeç burçlarında doğanlar ve kişisel haritalarınızdaki bu burçların durduğu evlerin konuları daha çok etki alır. Kadın-erkek, anne-baba, ben-onlar gibi konularda dengesiz ve uyumsuz durumlar, içsel duygu dalgalanması, iniş çıkışlı bozuk psikoloji, gizli saklı şeylere ve alkole yönelim olabilir. Bir şeyleri bitirme isteği yoğundur. Bu yüzden; ölçüyü kaçırmadan biraz içe kapanmak ve diğerlerinden kısa bir süre uzak kalmak yararlı olabilir.
8 Nisan 2024 Güneş Tutulması: Koç, Terazi, Oğlak ve Yengeç burçlarında doğanlar ve kişisel haritalarınızdaki bu burçların durduğu evlerin konuları daha çok etki alır. Özellikle doğum haritanızdaki, Koç burcunun durduğu ev konularında; aşırı heyecan, hırs, ölçüsüz girişkenlik ya da saldırgan tavırlara dikkat etmeli ve daha sakin kalmalısınız. Yeni bir şeylere başlama ve yeni adım atma isteğinizi kontrol edin ve bunu tutulmadan birkaç gün sonraya erteleyin.
18 Eylül 2024 Ay Tutulması: Daha ağırlıklı olarak; Balık, Başak, Yay ve İkizler burcunda doğanlar ve kişisel haritalarınızdaki bu burçların durduğu evlerin konuları daha çok etki alır. Duygu-mantık, akılcılık-hayalcilik, gerçekler-pembe düşler arasında kararsız ve belirsiz kalacağınız günlerdir. İlgili ev konularında duygusal iniş çıkışlar sonucu, olan bir durumu sonlandırma eğilimi olabilir. Jüpiter de bu Ay tutulmasına ölçüsüzlük, aşırılık ve kontrolsüzlük vereceği için her şeyden önce kendini bilmek ve ölçüyü kaçırmamak önemli olacak.
2 Ekim 2024 Güneş Tutulması: Terazi, Koç, Oğlak ve Yengeç burçlarında doğan kişiler ve kişisel haritalarınızdaki bu burçların durduğu evlerin konuları daha çok etki alır. Özellikle doğum haritanızdaki, Terazi burcunun durduğu ev konularında Mars’ın da tetiklemesi ile saldırgan, aşırı heyecanlı, var olan dengeyi ve uyumu bozacak yeni kararlardan ve adımlardan kaçınmalısınız. Yazıma yükselen burçlarınız ile devam ediyorum.
YÜKSELEN KOÇ: Yılın ilk çeyreğinde; meslek, kariyer, yönetici ilişkileri ile bağlantılı olarak para kazanma konuları şanslıdır. Ancak yine de dikkatli olmalısınız. Çünkü aşırılıklar ve meslekte önemli bir değişim yüzünden daha sonra bu konularda zorlanma yaşayabilirsiniz. Ayrıca bunlar sizi psikolojik yönden olumsuz etkileyebilir. Özellikle meslek yaşamında alkolden uzak durmalı ve daha sağlam adımlar atmalısınız. Yılın ikinci çeyreği başındaki Ay tutulması günlerinde; özellikle en yakın ikili ilişkide duygusal iniş çıkışlar olabilir. Dengeyi sağlamazsanız bitişler gelebilir. Eğer düzeltilmeyecek durumda olan varsa, bunu geride bırakmak gerekebilir. Mesleğinizi de olumsuz etkileyen eski bir sağlık sıkıntısı ya da eski bir üzüntü yeniden ortaya çıkabilir. Ancak yine de para ve meslek bağlantısı doğru kullanıldığında verimlidir. Yılın üçüncü çeyreğinde; aile, ev, aile büyükleri ya da çocukluktan gelen konularla bağlantılı olarak, fiziksel ya da psikolojik sağlık konuları gündeme gelebilir. Belki de eski anılarla yüzleşmek ya da onları şifalandırmak gerekecektir. Sosyal gruplaşmalardaki değişim, para kazanma ve yeni dostlar edinmek için yararlıdır. Yılın son çeyreğinde birçok konuda akıcı ve olumlu enerjiler yanınızda olacak. Soyut kavramlar, derin psikolojiniz, içsel duygular, iç huzurunuz, görev ve sorumluluklar ya da iş anlaşmaları, eş ya da sevgili konusu, para, meslek, kariyer, yakın dostlar gibi konular ve bunlar arasındaki bağlantılar şanslıdır. Bunların yerine gelmesi, iş anlaşmasındaki farklı fikirde ola diğerleri ile uyum sağlamanıza bağlı olarak değişebilir.