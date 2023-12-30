2024 yılı burç yorumları

25 Mart Ay Tutulması: Daha ağırlıklı olarak; Terazi, Koç, Oğlak ve Yengeç burçlarında doğanlar ve kişisel haritalarınızdaki bu burçların durduğu evlerin konuları daha çok etki alır. Kadın-erkek, anne-baba, ben-onlar gibi konularda dengesiz ve uyumsuz durumlar, içsel duygu dalgalanması, iniş çıkışlı bozuk psikoloji, gizli saklı şeylere ve alkole yönelim olabilir. Bir şeyleri bitirme isteği yoğundur. Bu yüzden; ölçüyü kaçırmadan biraz içe kapanmak ve diğerlerinden kısa bir süre uzak kalmak yararlı olabilir.

8 Nisan 2024 Güneş Tutulması: Koç, Terazi, Oğlak ve Yengeç burçlarında doğanlar ve kişisel haritalarınızdaki bu burçların durduğu evlerin konuları daha çok etki alır. Özellikle doğum haritanızdaki, Koç burcunun durduğu ev konularında; aşırı heyecan, hırs, ölçüsüz girişkenlik ya da saldırgan tavırlara dikkat etmeli ve daha sakin kalmalısınız. Yeni bir şeylere başlama ve yeni adım atma isteğinizi kontrol edin ve bunu tutulmadan birkaç gün sonraya erteleyin.