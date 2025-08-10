2025 Kayısı Güzeli Zeynep Bastık tekne pozlarıyla mankenlere meydan okudu
Bir süre önce sosyal medyada "Yaşayan En Seksi Türk Kadını" seçilen ardından da "2025 Kayısı Güzeli" seçildiğini duyuran Türk pop müziğinin genç ve güzel ismi Zeynep Bastık bu sefer de arkadaşlarıyla çıktığı tekne tatilinden yayınladığı tatil pozlarıyla gündemde...
Hem güzelliği hem de çok özel sesi ile gönüllere taht kuran güzel şarkıcı Zeynep Bastık herkesi şaşırtan bir sürprize imzasını atarak Kayısı Güzeli seçildiğini duyurmuştu.
Şimdilerde eski Survivor yarışmacısı Serkay Tütüncü ile aşk yaşayan ve evlilik hazırlıkları yaptığı bilinen Zeynep Bastık bir süre önce "Yaşayan en seksi Türk kadını" seçilmişti.
Zeynep Bastık "Yaşayan En Seksi Türk Kadını" seçilmesiyle ilgili olarak bir süre sessiz kaldıktan sonra "Hiçbir şey düşünmüyorum. Birileri ortaya bir şeyler atıyor birileri de altını dolduruyor, kaynatıyor falan. Ben de evde oturup izliyorum" ifadelerini kullanmıştı.
"Yaşayan En Seksi Türk Kadını" seçilmesini ciddiye almayan Zeynep Bastık'ın bu umursamaz tavırları o dönem dikkat çekerken ünlü şarkıcı son olarak "2025 Kayısı Güzeli" seçildiğini bu sefer bizzat kendisi açıklamıştı.