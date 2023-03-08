22 kilo veren Ata Demirer'in son görüntüsü dikkat çekti
Son olarak Şark Bülbülü filmiyle adından söz ettiren Ata Demirer, 22 kilo verdi. Ünlü komedyenin son görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.
Başrolünde yer aldığı Bursa Bülbülü filmi Disney Plus'ta yayınlanan Ata Demirer, değişimiyle adından söz ettirdi. Geçtiğimiz haftalarda katıldığı canlı yayında 22 kilo verdiğini söyleyen başarılı oyuncunun son hali dikkat çekti.
Uzun süredir Çanakkale'de yaşayan oyuncu bir arkadaşıyla poz vererek Instagram hesabından paylaştı. Demirer verdiği kilolarla adeta iğne ipliğe döndü. Oyuncunun son halini görenler şaşkınlığını gizleyemezken nasıl kilo verdiği de merak konusu oldu.
"KARBONHİDRAT TÜKETMEDİN, PROTEİNLE BESLENDİM"
Geçtiğimiz haftalarda Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Ata Demirer, 22 kilo verdiğini söyleyerek formülünü vermişti. Beslenmenin yanı sıra spora da önem verdiğini söyleyen Demirer "Öğlen ve akşam karbonhidrat tüketmedim. Direkt et, balık yani proteinle beslendim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm. Meğer glutenle ilgili sorunum varmış demek ki..." demişti.