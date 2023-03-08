22 kilo veren Ata Demirer'in son görüntüsü dikkat çekti

"KARBONHİDRAT TÜKETMEDİN, PROTEİNLE BESLENDİM"

Geçtiğimiz haftalarda Fatih Altaylı'nın programına konuk olan Ata Demirer, 22 kilo verdiğini söyleyerek formülünü vermişti. Beslenmenin yanı sıra spora da önem verdiğini söyleyen Demirer "Öğlen ve akşam karbonhidrat tüketmedim. Direkt et, balık yani proteinle beslendim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm. Meğer glutenle ilgili sorunum varmış demek ki..." demişti.