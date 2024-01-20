22 Ocak haftası burç yorumları: 4 burç için kritik hafta...
Haber3.com yazarı ünlü astrolog Levent Gözaçan'dan 22 Ocak haftası burç yorumları: 4 burç için kritik hafta...
Bana göre bu yılın en önemli göksel olayı Pluto’nun Kova burcuna girmesidir. 21 Ocak’ta Güneş ile birlikte Kova burcuna geçen Pluto, ileri-geri hareketine devam ederek, son bir defa daha 2 Eylül ile 20 Kasım arasında Oğlak’ta olacak. Sonrasında 2043-44 yıllarına kadar Kova’daki yoluna devam edecek. Pluto, yaklaşık 16 yıldır; Oğlak, Yengeç, Terazi ve Koç burçlarının yaşam düzenine; önemli köklü değişimler, bitişler ve zorlayıcı baskılar getirmişti. Pluto bundan sonraki yıllarda; Kova, Aslan, Boğa ve Akrep burçlarına baskı kurabilir. Ancak bunu dert etmeden önce, bu etkilerin karma borçlarınıza paralel yürüyeceğini asla unutmayın. Karması ve kalbi temiz olana hiçbir şey dokunmayacak..!
Pluto’nun önünüze çıkardıklarını kabullenip, yeni gelecek düzene hazırlık yapmak en iyi yoldur. Tarafsız gözle kişisel yanlışları ve eksikleri saptamalı, değişip dönüşümlere ve kişisel düzeltmelere gitmelisiniz. Bunu siz yapmazsanız, Pluto kendi bildiği yoldan gerçekleştirir ve acıması yoktur. Bunun dışında; toplumsal düzende değişimler, eski ve bağnaz düzenin yıkılıp gitmesi, çağdaşlık, özgürleşme, uzaya açılma, yeni buluşlar, bilim ve teknoloji gibi sosyal alanı etkileyen köklü dönüşümler bekleyebilirsiniz. Etki süresi uzun, yavaş ve zorlayıcı olan Pluto; önümüzdeki 20 yıl içinde küresel alanı ve yurdumuzu ilgilendiren devrim niteliğinde yenilikler getirecek.
Haftanın belirgin olayları; doğum haritalarınızın Kova evi konularında ve Kova burçlarının yaşamında yeniliklere götüren bir tünele giriyor olmanız ve perşembe günkü dolunaydır. Jüpiter kare açısı yüzünden rehavete kapılanlar, boş verenler, sınırları aşanlar ve değişmemek için Pluto ile inatlaşanlar zor yoldan boyun eğmek zorunda kalır. Dolunayın etkileri daha çok; Aslan, Kova, Akrep ve Boğa evlerinde ve burçlarında; dengesiz durumlar, çelişkiler ve bazı sonlanmalar olabilir. Göksel yerleşimlerin hepsinin kendine göre bir etki gücü vardır. Ancak bana göre; Satürn ve Pluto’nun kadersel etkilerinin ve yaptırım gücünün önünde hiçbir güç duramaz. Değişmemekte direnen ve yeni kurulacak düzenle inatlaşanlara karşı çok acımasız olabilirler. Çünkü bunların insan yaşamındaki etkileri ya da simgeleri daha doğmadan önce belirlenmiştir. İnsan yaşamındaki konumları; bilinç gelişimini ve bilinç düzeyini çok yakından ilgilendiren barkod numarası gibidir.
YÜKSELEN KOÇ: Benzer amaçlar için bir araya geldiğiniz sosyal çevreler, gruplar ya da takım çalışmalarından tanıdığınız kişilerle ilgili önemli değişimler gündemde. Ancak dikkat, bu değişim maddi yönden kayıplara da neden olabilir. Kariyer ve meslek üzerinden gelişen bir anlaşma ya da yeni bir girişim, size para kazandıracak gibi görünüyor. Gizli saklı işleriniz, ilişkileriniz ya da gizli bir düşman sizin meslek, kariyer ve yöneticilerle olan ilişkilerinize zara verebilir. Bu zarar, belki alkol benzerlerinden ya da iftiraya uğramaktan da olabilir.