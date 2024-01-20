22 Ocak haftası burç yorumları: 4 burç için kritik hafta...

Haftanın belirgin olayları; doğum haritalarınızın Kova evi konularında ve Kova burçlarının yaşamında yeniliklere götüren bir tünele giriyor olmanız ve perşembe günkü dolunaydır. Jüpiter kare açısı yüzünden rehavete kapılanlar, boş verenler, sınırları aşanlar ve değişmemek için Pluto ile inatlaşanlar zor yoldan boyun eğmek zorunda kalır. Dolunayın etkileri daha çok; Aslan, Kova, Akrep ve Boğa evlerinde ve burçlarında; dengesiz durumlar, çelişkiler ve bazı sonlanmalar olabilir. Göksel yerleşimlerin hepsinin kendine göre bir etki gücü vardır. Ancak bana göre; Satürn ve Pluto’nun kadersel etkilerinin ve yaptırım gücünün önünde hiçbir güç duramaz. Değişmemekte direnen ve yeni kurulacak düzenle inatlaşanlara karşı çok acımasız olabilirler. Çünkü bunların insan yaşamındaki etkileri ya da simgeleri daha doğmadan önce belirlenmiştir. İnsan yaşamındaki konumları; bilinç gelişimini ve bilinç düzeyini çok yakından ilgilendiren barkod numarası gibidir.