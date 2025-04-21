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  4. 6 ayda tam 25 kilo verip bambaşka bir görünüme kavuşan ünlü şarkıcı zayıflama sırrını açıkladı

25 kilo verip bambaşka bir görünüme kavuşan Işın Karaca zayıflama sırrını açıkladı

Güçlü sesiyle Türkiye'nin sevilen sanatçılarından biri olan Işın Karaca yıllardır fazla kilolarıyla verdiği savaşı kazanıp, 25 kilo birden zayıfladı.

25 kilo verip bambaşka bir görünüme kavuşan Işın Karaca zayıflama sırrını açıkladı - Resim: 1

Önceki gün Girne'de konser veren Işın Karaca'yı görenler gözlerine inanamadı.

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25 kilo verip bambaşka bir görünüme kavuşan Işın Karaca zayıflama sırrını açıkladı - Resim: 2

Yavru Vatan KKTC'de Girne'de sahne alan sevilen şarkıcı Işın Karaca uzun yıllardır fazla kilolarıyla verdiği savaşı sonunda kazandı.

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25 kilo verip bambaşka bir görünüme kavuşan Işın Karaca zayıflama sırrını açıkladı - Resim: 3

 6 ayda tam 25 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan Işın karaca "en büyük sırrım" dediği zayıflama formülünü açıkladı.

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25 kilo verip bambaşka bir görünüme kavuşan Işın Karaca zayıflama sırrını açıkladı - Resim: 4

Işın Karaca "En büyük sırrım yememek. Yemeyince oluyormuş. Kendimi çok iyi hissediyorum ve keyfim çok yerinde. Sağlık her şeyden önemli" dedi.

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