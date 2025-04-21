25 kilo verip bambaşka bir görünüme kavuşan Işın Karaca zayıflama sırrını açıkladı
Güçlü sesiyle Türkiye'nin sevilen sanatçılarından biri olan Işın Karaca yıllardır fazla kilolarıyla verdiği savaşı kazanıp, 25 kilo birden zayıfladı.
Önceki gün Girne'de konser veren Işın Karaca'yı görenler gözlerine inanamadı.
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Yavru Vatan KKTC'de Girne'de sahne alan sevilen şarkıcı Işın Karaca uzun yıllardır fazla kilolarıyla verdiği savaşı sonunda kazandı.
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6 ayda tam 25 kilo vererek bambaşka bir görünüme kavuşan Işın karaca "en büyük sırrım" dediği zayıflama formülünü açıkladı.
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Işın Karaca "En büyük sırrım yememek. Yemeyince oluyormuş. Kendimi çok iyi hissediyorum ve keyfim çok yerinde. Sağlık her şeyden önemli" dedi.
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