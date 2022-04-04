25 yaş küçük sevgilisiyle evlenecek olan Seda Sayan soluğu estetiysende aldı
Sabahın Sultanı Seda Sayan programı ile sevenlerinin karşısına çıkan Seda Sayan, sosyal medya hesabından yaptırdığı estetik operasyonu paylaştı.
59 yaşındaki Seda Sayan, mayıs ayında nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.
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Bir süredir beraber sahne aldığı Çağlar Ökten'le aşk yaşayan Sayan, Prag'da dünyaevine girecek.
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Şimdiden hazırlıklara başlayan Sayan, soluğu estetik doktorunda aldı.
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"Deeplift" tekniğiyle yüzünü ve gıdısını gerdiren şarkıcı, o anlarını Instagram hesabından paylaştı. Sayan geçtiğimiz aylarda ise örümcek ağı ve Fransız askısı işlemleriyle gündeme gelmişti
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