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  4. 25 yaş küçük sevgilisiyle evlenecek olan Seda Sayan soluğu estetiysende aldı

25 yaş küçük sevgilisiyle evlenecek olan Seda Sayan soluğu estetiysende aldı

Sabahın Sultanı Seda Sayan programı ile sevenlerinin karşısına çıkan Seda Sayan, sosyal medya hesabından yaptırdığı estetik operasyonu paylaştı.

25 yaş küçük sevgilisiyle evlenecek olan Seda Sayan soluğu estetiysende aldı - Resim: 1

59 yaşındaki Seda Sayan, mayıs ayında nikah masasına oturmaya hazırlanıyor.

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25 yaş küçük sevgilisiyle evlenecek olan Seda Sayan soluğu estetiysende aldı - Resim: 2

Bir süredir beraber sahne aldığı Çağlar Ökten'le aşk yaşayan Sayan, Prag'da dünyaevine girecek.

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25 yaş küçük sevgilisiyle evlenecek olan Seda Sayan soluğu estetiysende aldı - Resim: 3

Şimdiden hazırlıklara başlayan Sayan, soluğu estetik doktorunda aldı.

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25 yaş küçük sevgilisiyle evlenecek olan Seda Sayan soluğu estetiysende aldı - Resim: 4

"Deeplift" tekniğiyle yüzünü ve gıdısını gerdiren şarkıcı, o anlarını Instagram hesabından paylaştı. Sayan geçtiğimiz aylarda ise örümcek ağı ve Fransız askısı işlemleriyle gündeme gelmişti

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