Candan Erçetin ve Hakan Karahan aylar sonra görüntülendi

HAKAN KARAHAN KİMDİR?

Hakan Karahan, 1960 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Yazar, şair, şarkı sözü yazarı, senarist, oyuncu ve film yapımcısıdır ve yapmış olduğu bazı çalışmalarında gerçek ismi yerine Sinan ismini kullanmaktadır.



Liseyi Robert Kolej'de, üniversite eğitimini de University of Miami'de işletme üzerine tamamlamıştır. İş hayatına 1984 yılında Cenevre'de Du Pont de Nemours şirketinde başladı. 2003 yılına kadar aktif olarak sürdürdüğü iş hayatının yanı sıra çeşitli yayın organlarında yetmişe yakın makale ve yazı yazmıştır.



Uzun süre profesyonel olarak voleybol oynayan Hakan Karahan, 1990 yılından bu yana siyah kuşak 3. Dan Aikidocu’dur. Hakan Karahan; Sağır Oda, Gölgesizler, Kaptan Feza, Ateşin Düştüğü yer, Yüreğine Sor, Zeytin Tepesi, Kaçak, Senden bana kalan gece, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kasap havası ve Kadın gibi pek çok dizide rol almıştır.



Şimdilerde Fox TV ekranlarında yayınlanmakta olan Yasak Elma dizisinde Nadir karakterine hayat veren Hakan Karahan, 1.83 metre boyunda ve 80 kilodur.