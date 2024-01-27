29 Ocak haftası burç yorumları: Beklenen hafta geldi!
Haber3.com yazarı ünlü astrolog Levent Gözaçan'dan 29 Ocak haftası burç yorumları: Beklenen dönem geldi! Gezegenler harekete geçti; gecikmeler, ertelenme, bekleme, belirsizlik ya da eski konuların yakanıza yapışması gibi durumlar büyük ölçüde ortadan kalkacak...
Gezegenlerin ileri harekette olmasının anlamı, gerçek potansiyellerinin ortaya çıkmasıdır. Yaklaşık 2 ay sonra bu düzeni ilk bozan gezegen Merkür olacak. Bu süre içinde; yapmak istediklerinizi, planlarınızı ya da hesaplarınızı net olarak ortaya koyabilirsiniz. Olumlu ya da olumsuz, hızlı biçimde cevap alabilirsiniz. Gezegenlerin tümünün enerjik olduğu bu dönemde; gecikmeler, ertelenme, bekleme, belirsizlik ya da eski konuların yakanıza yapışması gibi durumlar büyük ölçüde ortadan kalkacaktır.
Haftanın genelinde doğum haritanızda Kova burcunun olduğu evinizin konuları canlı geçecek. Ancak bu evin konularındaki yükselen enerjiyi kontrol etmezseniz yıkıcılığa dönebilir. Diğer canlılık Oğlak evinde var. Transit Merkür, Venüs ve Mars Oğlak evinizin konularına hareket getiriyor. Bu kişisel gezegenler aslında kısa süreli tetiklemeler yapacak olsalar bile yine de daha büyük bir gücü harekete geçirebilirler. Ayrıca, Vega sabit yıldızı da kavuşumda olduğu için Oğlak evinizin konuları şanslıdır.
YÜKSELEN KOÇ: Benzer amaçlar ya da düşünceler için birlikte hareket ettiğiniz kişiler ya da gruplaşmalar için canlı günlerdir. Ancak bu alanda yoğunlaşan enerjiyi kontrol etmeniz gerekiyor. Çünkü bu yüzden yapacağınız gereksiz harcamalar önemli maddi kayıplara neden olabilir. Maddi yönden rahatlama, ancak meslek ve kariyer alanında kuracağınız sıcak ilişkilerle olabilir. Hastane ya da cezaevi benzeri kısıtlı ortamlar gündeme gelebilir. Ancak, dürüst ve gerçekçi olduğunuz sürece şanslısınız.
YÜKSELEN BOĞA: Meslek, kariyer, toplumsal konum, toplumsal etiket, gelecek planları ve yönetici ilişkileri için hareketli günlerdir. Bu alanda artan enerjiyi ölçülü ve verimli kullanın. Çünkü aşırılık ve inatçılık yüzünden, yıkıcı durumlar olabilir. Dürüst, kalıcı ve güvenilir kişiliğiniz; uzaktakiler, yurt dışı kariyeri ve diğer yabancı ilişkileri için yararlıdır. Benzer amaçlar için bir araya geldiğiniz insan gruplarında eğer duygu ve sezgilerinizi gerçekçi yönde kullanırsanız, bundan yarar sağlarsınız.