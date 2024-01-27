29 Ocak haftası burç yorumları: Beklenen hafta geldi!

Haftanın genelinde doğum haritanızda Kova burcunun olduğu evinizin konuları canlı geçecek. Ancak bu evin konularındaki yükselen enerjiyi kontrol etmezseniz yıkıcılığa dönebilir. Diğer canlılık Oğlak evinde var. Transit Merkür, Venüs ve Mars Oğlak evinizin konularına hareket getiriyor. Bu kişisel gezegenler aslında kısa süreli tetiklemeler yapacak olsalar bile yine de daha büyük bir gücü harekete geçirebilirler. Ayrıca, Vega sabit yıldızı da kavuşumda olduğu için Oğlak evinizin konuları şanslıdır.