290 bin TL dolandırılan Aleyna Kalaycıoğlu yaşadıklarını anlattı
Yarı finale yükselme başarısı gösterdiği 'Survivor' yarışması ile şöhreti yakaladıktan sonra müzik dünyasına adım atan Aleyna Kalaycıoğlu başından geçen talihsiz dolandırılma olayını anlattı.
İstanbul Havaalanı'nda görüntülenen Aleyna Kalaycıoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 2021 yılında 'Bedelini Ödedim' ile şarkıcılığa soyunan ünlü isim, Berlin seyaheti hakkında, "Güzel geçti, orada klip çektik. Başıma da bir olay geldi. Sanırım dolandırıldım" açıklamasıyla dikkat çekti.
"Alman yönetmenler bulduk, ön ödemeyi de yaptık ama telefonlarımızı falan açmadılar. Klip çekimi için 10 bin euro (yaklaşık 290 bin TL) dolandırıldım. Ben de çok sinirlendim. Klibi Türk bir yönetmene çektirdik, yine ne varsa Türkler'de var."
Geçtiğimiz aylarda adı Sinan Akçıl ile aşk dedikodularına karışan Aleyna Kalaycıoğlu, son olarak Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Nicolo Zaniolo ile anılmıştı.
Şarkıcı, yıldız futbolcu ile ilgili aşk sorularına, "Bir şey diyemiyorum. Konuşmayalım" diyerek güldü ve utangaç tavırlar sergiledi.