290 bin TL dolandırılan Aleyna Kalaycıoğlu yaşadıklarını anlattı

"Alman yönetmenler bulduk, ön ödemeyi de yaptık ama telefonlarımızı falan açmadılar. Klip çekimi için 10 bin euro (yaklaşık 290 bin TL) dolandırıldım. Ben de çok sinirlendim. Klibi Türk bir yönetmene çektirdik, yine ne varsa Türkler'de var."