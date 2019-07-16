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  3. 16 Temmuz 2019 15:56

3 kiloluk bikinisiyle göz kamaştırdı

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, 3 kilogram ağırlığındaki taşlı bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti. Takipçileri, Saraçoğlu'na iltifatlar yağdırdı.

3 kiloluk bikinisiyle göz kamaştırdı

Gerçek kürk giydiği gerekçesiyle eleştirilerin hedefi olan modacı Gülşah Saraçoğlu, bikinili paylaşımıyla tekrar adından söz ettirdi.

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3 kiloluk bikinisiyle göz kamaştırdı

Kendi bikinilerini tasarladığı bikinilerinin aynı zamanda modelliğini de yapan Saraçoğlu, son paylaşımıyla adeta takipçilerinin gözlerini kamaştırdı.

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3 kiloluk bikinisiyle göz kamaştırdı

"BİKİNİM HAKİKATEN 3 KG"
Taşlı bikinisiyle çekildiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından "Taş yerinde ağırdır. Hakikaten 3 kg bikinim" notuyla paylaştı.

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3 kiloluk bikinisiyle göz kamaştırdı

Gözde modacının paylaşımına takipçileri iltifat ve beğeni yağdırdı. Düzgün fiziği ile dikkat çeken modacıya " Taş gibisiniz, kendi markasının vitrini" yorumları yapıldı.

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