3 kiloluk bikinisiyle göz kamaştırdı
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, 3 kilogram ağırlığındaki taşlı bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti. Takipçileri, Saraçoğlu'na iltifatlar yağdırdı.
Gerçek kürk giydiği gerekçesiyle eleştirilerin hedefi olan modacı Gülşah Saraçoğlu, bikinili paylaşımıyla tekrar adından söz ettirdi.
Kendi bikinilerini tasarladığı bikinilerinin aynı zamanda modelliğini de yapan Saraçoğlu, son paylaşımıyla adeta takipçilerinin gözlerini kamaştırdı.
"BİKİNİM HAKİKATEN 3 KG"
Taşlı bikinisiyle çekildiği fotoğraflarını sosyal medya hesabından "Taş yerinde ağırdır. Hakikaten 3 kg bikinim" notuyla paylaştı.