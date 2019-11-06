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  3. 06 Kasım 2019 09:12

Işın Karaca ile Tuğrul Odabaş boşanıyor

3 yıl önce nikah masasına oturan Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş ayrılık kararı aldı. Ünlü çift bugün Çağlayan Adliyesi'nde anlaşmaı olarak boşanacak.

Işın Karaca ile Tuğrul Odabaş boşanıyor

2016 yılında evlenen Işın Karaca ve Tuğrul Odabaş, boşanma kararı aldı. Ünlü çiftin görüş farklılıkları nedeniyle ayrılık kararı aldıkları öğrenildi.

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Işın Karaca ile Tuğrul Odabaş boşanıyor

Hürriyet'ten Arzu Akbaş'ın haberine göre, boşanma kararının ardından Odabaş, Karaca ile birlikte yaşadığı evden ayrıldı. Ünlü şarkıcı da eşinin evden ayrılmasının ardından boşanmak için mahkemeye başvurdu.

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Işın Karaca ile Tuğrul Odabaş boşanıyor

Ünlü çiftin anlaşmalı boşanma davası bugün Çağlayan Adliyesi’nde görülecek. Öte yandan Tuğrul Odabaş’ın sosyal medya hesabından Karaca ile birlikte çekilen fotoğraflarını silmemesi dikkat çekti.

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Işın Karaca ile Tuğrul Odabaş boşanıyor

Doğum gününü kutladı
Işın Karaca çocukluk arkadaşı Tuğrul Odabaş’la 2016 yılında üçüncü evliliğini yapmıştı. Ünlü şarkıcı, 9 Eylül tarihinde Odabaş’ın doğum gününü Instagram hesabında duygusal bir notla kutladı.

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